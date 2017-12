F1, la FIA manda una lettera ai team e avverte: “Niente trucchi sull’altezza delle vetture”

Nemmeno il tempo di cominciare la stagione 2018 che è già tempo di polemiche in Formula 1. Secondo quanto riportato da Marca, infatti, la FIA ha inviato una lettera ai team con un avviso: non saranno tollerati trucchi sull’altezza delle vetture. Un monito che ha radici nella scorsa stagione, quando la Federazione Internazionale ha notato che diverse monoposto riuscivano a conseguire un ribassamento della parte anteriore della vettura in ingresso di curva, nel momento in cui il pilota imposta la direzione, con conseguente aumento di aderenza al suolo e quindi di velocità di percorrenza. Un effetto normale, ma eccessivo in alcuni casi secondo la FIA, che ha chiesto alle scuderie di inviare tutti i piani tecnici delle monoposto, dimostrando che questo fenomeno non superi i 5 mm.

“Crediamo che qualsiasi cambio dell’altezza condizioni il rendimento aerodinamico della macchina e abbiamo il sospetto che l’effetto di alcuni sistemi sia esattamente questo, modificare l’altezza della vettura“, aveva dichiarato la scorsa settimana Charlie Whiting ad Autosport. Secondo il capo del dipartimento tecnico della FIA, infatti, qualsiasi sistema che sfrutti il movimento del pilota per modificare l’aerodinamica della monoposto è proibito da oltre vent’anni. Un aspetto che è già stato argomento di dibattito e discordia tra i team, due in particolare: da un lato la Red Bull, che sfrutta appieno il fattore aerodinamico e vorrebbe continuare a godere di libertà in tal senso, dall’altro la Ferrari, che vorrebbe regole e limiti precisi in tal senso. Come nel caso della riduzione del consumo dell’olio a 0,6 litri ogni 100 km, provvedimento già ribattezzato ‘anti-Mercedes’. Il Mondiale di F1 non è ancora cominciato, le polemiche sì.













