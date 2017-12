Dakar 2018: il calendario e le date. Inizio il 6 gennaio. Programma, orari e tv

L’attesa sta per finire e tra poco scatterà la Dakar 2018. La 40^esima edizione del rally raid più famoso al mondo prenderà il via da Lima (Perù) il 6 gennaio per giungere a Córdoba (Argentina), per la prima volta nella storia, il 20. La distanza totale è di quasi 9.000 km (8793 km), di cui 4.329 km di prove speciali. Un percorso che toccherà ben tre Nazioni, ovvero Perù, Bolivia ed Argentina, regalando ancor più incertezza al contesto agonistico.

Etienne Lavigne, direttore del rally-raid, ha già preannunciato condizioni di gara estreme e differenti in ogni Paese, fortunatamente però il meteo non dovrebbe influenzare l’evento in maniera negativa. Tuttavia le qualità di navigazione ed il riuscire a prevenire i pericoli lungo le speciali sarà fondamentale per la conquista della vittoria finale.

Naturalmente al via le consuete quattro categorie: auto, moto, camion, quad. Parterre de roi comprendente Stephane Peterhansel che difenderà il titolo tra le auto a bordo della Peugeot e sfiderà i compagni di scuderia Sebastien Loeb, Cyril Despres e Carlos Sainz con la Toyota di Nasser al-Attiyah a fare da incomodo. Tra le moto la KTM dovrebbe dominare la scena con Sam Sunderland, Toby Price e Matthias Walkner. Di seguito il programma della Dakar 2018:

Programma Dakar 2018:

DATA TAPPA Km TOT Km PS 6 Gennaio Lima (Per) – Pisco (Per) 272 km 31 km 7 Gennaio Pisco (Per) – Pisco (Per) 278 km 267 km 8 Gennaio Pisco (Per) – San Juan de Marcona (Per) 502 km 295 km 9 Gennaio San Juan de Marcona (Per) – San Juan de Marcona (Per) 444 km 330 km 10 Gennaio San Juan de Marcona (Per) – Arequipa (Per) 770 km 264 km 11 Gennaio Arequipa (Per) – La Paz (Bol) 758 km 313 km 12 Gennaio GIORNO DI RIPOSO 13 Gennaio La Paz (Bol) – Uyuni (Bol) 726 km 425 km 14 Gennaio Uyuni (Bol) – Tupiza (Bol) 584 km 498 km 15 Gennaio Tupiza (Bol) – Salta (Arg) 754 km 242 km 16 Gennaio Salta (Arg) – Belén (Arg) 795 km 372 km 17 Gennaio Belén (Arg) – Chilecito (Arg) 484 km 280 km 18 Gennaio Chilecito (Arg) – San Juan (Arg) 722 km 375 km 19 Gennaio San Juan (Arg) – Córdoba (Arg) 904 km 423 km 20 Gennaio Córdoba (Arg) – Córdoba (Arg) 284 km 119 km

Relativamente alla copertura televisiva dovrebbe essere il canale Eurosport a garantire informazioni costanti su quanto accade nel corso delle speciali con approfondimenti a chiosa della giornata. Aspetti che, tra l’altro, saranno curati anche da OASport con cronache puntuali.













Foto: pagina facebook Dakar