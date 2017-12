Equitazione, World Cup Jumping 2017-2018: Lorenzo De Luca sul podio a Mechelen! Smolders trionfa davanti a Von Eckermann. Anche Bucci nella top ten

Si chiude in bellezza il trionfale 2017 dell’equitazione italiana. Lorenzo De Luca è salito sul podio nel Grand Prix di Mechelen (Belgio), valido per il girone Europa Occidentale della World Cup Jumping 2017-2018. L’azzurro ha realizzato un fantastico doppio netto in sella ad Halifax van het Kluizebos, chiudendo il percorso base con il secondo miglior tempo e fermando il cronometro nel barrage su 39”97, un tempo che gli è valso la terza posizione in classifica alle spalle di due autentici totem della specialità.

A trionfare nell’ultimo Grand Prix del 2017 in Coppa del Mondo è stato l’olandese Harrie Smolders, vincitore del Longines Global Champions Tour, che in sella a Zinius si è esaltato chiudendo il barrage in 38”19 e lasciandosi alle spalle lo svedese Henrik Von Eckermann, secondo con Mary Lou 194 in 38”74. Ai piedi del podio si è piazzato il tedesco Daniel Deusser, il migliore di tutti nel percorso base, rimasto però alle spalle di De Luca in 40”51 in sella a Cornet D’Amour. Il primo della pattuglia francese, invece, è Roger Yves Bost (42”17), quinto con due netti in sella a Sangria du Coty, mentre il tedesco Christian Ahlmann con Taloubet Z e l’olandese Leopold van Asten con VDL Groep Zidane si sono accontentati rispettivamente del sesto e del settimo posto con 4 penalità a testa nel barrage.

Decisamente positiva anche la prova di Piergiorgio Bucci, decimo con una sola penalità dovuta al tempo impiegato per completare il percorso base (68”80), che gli ha impedito di accedere al barrage ma non gli ha precluso un piazzamento nella top ten in sella a Driandria. Per De Luca, infine, è arrivata anche la soddisfazione del premio come miglior cavaliere del concorso, a coronamento di un’annata che lo ha visto grande protagonista ai vertici mondiali.













Foto: Proli/FISE