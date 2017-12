Coppa Italia 2018: quarti di finale. Tutte le date e il calendario. Programma, orari e tv delle partite

Definito il tabellone dei quarti di finale della Coppa Italia 2018 di calcio. Le migliori otto formazioni del torneo si confronteranno in un turno a eliminazione diretta basato su partita secca. Fiorentina e Lazio hanno superato Sampdoria e Cittadella regalandosi lo scontro diretto ma le attenzioni saranno tutte per i due derby storici del nostro calcio: Milan-Inter e Juventus-Torino. A completare il programma ci sarà Napoli-Atalanta con i partenopei decisamente favoriti.

La grande novità di questa stagione è che si giocherà a cavallo delle festività: tra Natale e Capodanno e tra Capodanno e l’Epifania. Una bella scorpacciata di grande calcio, per non far star soli gli appassionati e offrire spettacolo a chi vorrà godersi, seduto comodamente sul divano di casa, gli incontri in programma.

Di seguito il tabellone dei quarti di finale della Coppa Italia 2018, il programma dettagliato del prossimo turno, tutte le date e gli orari d’inizio delle varie partite. Tutti gli incontri saranno trasmessi sui canali Rai (Rai Uno o Rai Due, attendiamo a breve le conferme di palinsesto) e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

PROGRAMMAZIONE COPPA ITALIA

MARTEDI’ 26 DICEMBRE:

21.00 Lazio-Fiorentina

MERCOLEDI’ 27 DICEMBRE:

20.45 Milan-Inter

MARTEDI’ 2 GENNAIO:

20.45 Napoli-Atalanta

MERCOLEDI’ 3 GENNAIO:

20.45 Juventus-Torino













giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: pagina facebook Juventus