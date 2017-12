Ciclocross, Coppa del Mondo 2017-2018: Santo Stefano si festeggia a Zolder

La Coppa del Mondo di ciclocross non si ferma: domani, nonostante le festività, il massimo circuito UCI arriverà ad Heusden-Zolder, in Belgio, per la settima tappa (su nove) in programma per questa stagione. Con l’avvicinarsi delle ultime prove questa gara può essere se non decisiva, quantomeno molto indicativa per l’assegnazione della classifica generale.

In campo maschile, si rinnova il duello tra Mathieu van der Poel e Wout Van Aert: il primo ha cominciato meglio e ha dominato la stagione, mentre il secondo è in netta crescita e nelle ultime uscite ha dimostrato quantomeno di potersela giocare alla pari con l’olandese. Il belga campione del mondo, inoltre, sembra intenzionato a difendere la maglia di Campione del Mondo conquistato lo scorso anno e proprio in vista del Mondiale ha trovato la condizione. La prova di domani, in questo senso, sarà molto importante: dopo le prestazioni delle ultime settimane, Van Aert potrebbe addirittura superare van der Poel in un’ipotetico ranking in vista del Mondiale, l’appuntamento più importante della stagione. Gli altri, invece, proveranno ad inserirsi, anche se al momento sembrano molto lontano.

Piuttosto sfortunato nell’ultima prova a Namur, l’Italia punta principalmente su Gioele Bertolini, che alla prima stagione tra i professionisti ha già lanciato dei buoni segnali. Il valtellinese è un talento da coltivare e per lui questo inverno sarà una vera e propria transizione, in attesa di poter poi puntare con decisioni alle posizioni di vertice nelle prossime annate. Oltre a lui, presenti anche Nicolas e Lorenzo Samparisi, in cerca di buoni piazzamenti.

In campo femminile, Sanne Cant ha avuto un’ottima parte centrale di stagione, ma nell’ultima gara non è riuscita nemmeno ad entrare tra le migliori 10. Ha il potenziale per fare la differenza e la prossima gara potrebbe dirci qualcosa in più della sua condizione. Tra le tante avversarie, anche le azzurre. Eva Lechner è cresciuta di colpi e a Namur è salita sul podio, concludendo in terza posizione. Da qui può provare a crescere di condizione come ha dimostrato di poter fare in passato, per provare anche ad inserirsi come outsider nella lotta per le medaglie al Mondiale. Ha il potenziale per entrare tra le migliori 10 anche Alice Maria Arzuffi, che sta correndo principalmente all’estero per migliorare su percorsi impegnativi per motivi diversi in Italia non si trovano.

IL PROGRAMMA COMPLETO DELLE GARE

Martedì 26 dicembre

10.00 – 10.40 Uomini Junior

11.20 – 12.10Uomini Under 23

13.30 – 14.15 Donne Elite

15.00 – 16.05 Uomini Elite











