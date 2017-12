Ciclismo, tutte le rivoluzioni del 2018: squadre ridotte a 8 ciclisti, cambiano i distacchi, calendario rivisto

Si preannuncia un 2018 davvero molto ricco di novità per il ciclismo. Le squadre si stanno preparando per l’inizio della prossima stagione che scatterà a metà gennaio in Australia e che si intensificherà poi in primavera con le Classiche Monumento e il Giro d’Italia, passando poi per Tour de France, Vuelta di Spagna e Mondiali a Innsbruck.

L’UCI ha comunicato da qualche mese che il prossimo anno porterà in dote delle vere e proprie rivoluzioni. Su tutte spicca la riduzione delle formazioni che parteciperanno alle varie competizioni: da 9 ciclisti si passa a 8 in modo che in gruppo ci siano “solo” 176 atleti. Una modifica fatta per motivi di sicurezza e per cercare di dare un po’ più di pepe mettendo in difficoltà le grandi corazzate. Questo sarà il limite massimo consentito per tutte le competizioni, anche per le Classiche.

Non ci sarà più bisogno dei 16 metri per infliggere un ritardo in classifica ma di 3 secondi: in questo modo anche i big saranno meno stressati nelle tappe di pianura e ci sarà bisogno di meno attenzione per evitare buchi letali nei finali delle varie frazioni. Per quanto riguarda il calendario, invece, la grande novità riguarda la partenza del Tour de France che è stata spostata di una settimana (7-29 luglio), i Mondiali saranno come sempre a fine settembre sul durissimo tracciato di Innsbruck.













(foto Pier Colombo)