Ciclismo, tutto il Calendario del 2018: le date e il programma delle corse. Dalle classiche ai Grandi Giri

Il calendario 2018 di ciclismo si preannuncia più ricco che mai: una serie di appuntamenti e di corse che ci terranno compagnia praticamente per tutto l’anno. Gli appassionati avranno modo di divertirsi ammirando i propri beniamini e tifando i propri idoli direttamente sulle strade o davanti al televisore. Si preannuncia davvero una stagione imperdibile e affascinante dove i migliori Campioni si daranno battaglia per la conquista dei titoli più importanti. Il primo appuntamento presente nel calendario 2018 di ciclismo è il Tour Down Under, ormai classica corsa a tappe in Australia in programma dal 16 al 21 gennaio.

Ormai i mesi invernali, in passato quelli dedicati al riposo e alla preparazione, sono infarciti di gare ma si inizierà a fare sul serio soltanto il 17 marzo quando si correrà la Milano-Sanremo, imperdibile Classicissima. Poi una dietro l’altra le Monumento al Nord con Giro delle Fiandre (1° aprile, domenica di Pasqua), Parigi-Roubaix (8 aprile) e Liegi-Bastogne-Liegi (22 aprile) preceduta dalla Amstel Gold Race (15 aprile). Poi spazio alle tre grandi corse a tappe: Giro d’Italia (5-27 maggio), Tour de France (7-29 luglio) e Vuelta di Spagna (25 agosto – 18 settembre) che sarà preceduta dagli Europei a Glasgow (5-12 agosto). I riflettori saranno poi puntati sui Mondiali a Innsbruck (23-30 settembre), una rassegna iridata durissima e pensata apposta per gli scalatori. La chiusura come sempre con il Giro di Lombardia (13 ottobre). Di seguito il calendario dettagliato del ciclismo per il 2018 con tutte le corse World Tour.

DATE EVENTO SEDE 16-21 gennaio Tour Down Under Australia 28 gennaio Cadel Evans Great Ocean Road Race Australia 21-25 febbraio Abu Dhabi Tour Emirati Arabi Uniti 24 febbraio Omloop Het Nieuwsblad Elite Belgio 3 marzo Strade Bianche Italia 4-11 marzo Parigi-Nizza Francia 7-13 marzo Tirreno-Adriatico Italia 17 marzo Milano-Sanremo Italia 19-25 marzo Giro di Catalogna Spagna 23 marzo Record Bank E3 Harelbeke Belgio 25 marzo Gent-Wevelgem Belgio 28 marzo Attraverso le Fiandre Begio 1 aprile Giro delle Fiandre Belgio 2-7 aprile Giro dei Paesi Baschi Spagna 8 aprile Parigi-Roubaix Francia 15 aprile Amstel Gold Race Paesi Bassi 18 aprile Freccia Vallone Belgio 22 aprile Liegi-Bastogne-Liegi Belgio 24-29 aprile Giro di Romandia Svizzera 1 maggio Classica di Francoforte Francoforte (Germania) 5-27 maggio Giro d’Italia Italia 13-19 maggio Giro di California USA 3-10 giugno Giro del Delfinato Francia 9-18 giugno Giro di Svizzera Svizzera 7-29 luglio Tour de France Francia 29 luglio Prudential Ride London-Surrey Classic Gran Bretagna 4 agosto Clasica San Sebastian Spagna 4-10 agosto Giro di Polonia Polonia 5-12 agosto Europei Glasgow (Gran Bretagna) 13-19 agosto Binck Bank Tour (ex Eneco Tour) Belgio/Paesi Bassi 19 agosto Classica di Amburgo Germania 25 agosto GP de Plouay Francia 25 agosto – 18 settembre Vuelta a España Spagna 26 agosto Bretagna Clasic Francia 7 settembre Grand Prix del Quebec Canada 9 settembre Grand Prix di Montreal Canada 23-30 settembre Mondiali Innsbruck (Austria) 9-14 ottobre Giro di Turchia Turchia 13 ottobre Giro di Lombardia Italia 16-21 ottobre Tour of Guangxi Cina