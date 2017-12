Ciclismo, Sonny Colbrelli: “Voglio vincere una grande classica. Farò il Tour de France”

Arrivato finalmente il definitivo salto di qualità per Sonny Colbrelli, uno dei maggiori prospetti del ciclismo azzurro, che in questo 2017 è andato in una squadra World Tour come la Bahrain-Merida. Risultati positivi e convocazione al Mondiale per il nativo di Desenzano del Garda, al quale però manca ancora un colpo grosso.

“Voglio provare a vincere o a salire sul podio di una grande classica. Spero di poter diventare un buon corridore come i grandi nomi del gruppo. Nei prossimi anni voglio diventare un corridore da classiche” dichiara a Cyclingnews.

L’azzurro prosegue parlando del Giro delle Fiandre, dove ha centrato una strepitosa top-10: “Sono stato anche io sorpreso. La mia top ten al Fiandre è stato davvero un gran bel risultato, in una corsa molto speciale. Bisogna stare attenti per tutta la corsa, senza riposo. Devi sempre stare davanti con attenzione. Spero che con un anno di esperienza in più, ora potrò andare ancora meglio. Mi piacerebbe provarci e confermare questo piazzamento nei dieci, magari fare ancora meglio”.

Per quanto riguarda i grandi giri, nel 2018 l’obiettivo potrebbe essere il Tour: “Penso che farò il Tour perché ci sono più tappe per velocisti. Non è stato facile andare al Tour per la prima volta, ma penso di aver imparato e sarebbe bello tornarci per vedere se davvero ho imparato qualcosa. Vincere una tappa sarebbe una bella soddisfazione. Dobbiamo solo trovare la giornata giusta”.













Foto: Pier Colombo