Cantami Italia, La Leggenda Continua. I miti dello sport azzurro in libreria dal 28 dicembre

Potevano forse bastare 50 eletti per raccontare la storia eroica e sublime dello sport italiano? “Non hai messo Alberto Cova! Non può non esserci Dino Meneghin tra i grandi! E Gustavo Thoeni, Francesco Moser, etc…“, questo e tanti altri commenti ho ricevuto dalla pubblicazione, ormai risalente a due anni fa, di Cantami Italia, Le Leggende dello Sport Azzurro.

In effetti si trattava di segnalazioni legittime. La Nazione al quinto posto nel medagliere olimpico di tutti i tempi, la più grande di sempre nel mondo dei motori per Mondiali vinti in F1 (con la Scuderia Ferrari) e nel Motomondiale, che si è aggiudicata il numero maggiore di Grandi Giri (Giro d’Italia, Tour de France e Vuelta di Spagna) nel ciclismo e capace, come nessuna in Europa, di vincere nei più svariati sport di squadra, con completezza ed eclettismo che testimoniano una naturale attitudine da parte di noi Italiani (con la I maiuscola) ad eccellere nello sport. Per questo grande Paese, 50 miti non bastavano. E’ una storia di indelebili trionfi che si rinnova di continuo, protesa verso l’infinito. Un orgoglio che ci accompagna ogni giorno e che abbiamo voluto celebrare con “Cantami Italia, La Leggenda Continua” (edito da Bolognese Editore). La seconda opera tesa a celebrare la nostra amata Italia. E, vi anticipiamo, non è finita qui…

Con il consueto contributo del fido ed ispiratissimo Pio Napolitano, abbiamo deciso di ampliare ulteriormente gli orizzonti. Oltre agli sport olimpici, in questo libro troverete anche leggende dei motori come Valentino Rossi e Max Biaggi, fuoriclasse paralimpici come Bebe Vio ed Alex Zanardi, oltre a pionieri dei trionfi tricolori come Ondina Valla e Rode-Straulino.

L’impostazione non cambia rispetto all’opera precedente. Ogni eroe azzurro sarà celebrato da un’ode in versi, preceduta da un breve saggio che ne racconterà non solo le gesta, ma anche il contesto storico, sociale e culturale in cui si sono materializzate. A chi non è mai capitato, scavando nei ricordi della memoria, di pensare: “Quando quel campione vinse, io all’epoca stavo facendo….“. Ecco, leggere Cantami Italia è proprio rivivere emozioni mai dimenticate ed alcuni tra i momenti più gioiosi e felici della nostra vita.

Un libro che riteniamo anche formativo per le nuove generazioni, perché racconta di icone che sovente hanno dovuto fronteggiare situazioni complicate e drammatiche, cadendo e trovando sempre la forza di rialzarsi, fino a raggiungere l’agognata gloria. Campioni, ma prima di tutto uomini dai grandi valori.

Un giorno d’inverno, lassù nel Grande Nord.

Si dirada il cupo volto della notte

il sinistro ululato di un lupo accoglie

la tiepida alba nel regno di Harald.

Lo sguardo si perde nell’orizzonte bianco

uno spettro gelido assale le membra.

Paura sul viso degli eletti,

fuoco nei cuori di chi osa.

Come un tuono il boato della folla

la marea umana festante pregusta

il trionfo più atteso, inneggiando

ai nuovi eredi di Thor.

Il lancio del ‘vecio’, Marco risale,

Giorgio resiste: tutto nelle mani di Silvio.

Pochi attimi eterni, la vita è una volata.

Poi lo sciame di voci si spegne di colpo

un popolo trafitto dai moschettieri azzurri.

(Staffetta Lillehammer 1994)

Cantami Italia, La Leggenda Continua sarà acquistabile dal 28 dicembre.

DI SEGUITO IL SOMMARIO COMPLETO DELL’OPERA

