Calcio, Serie A 2017-2018: la Lazio non punisce, l’Inter resiste. 0-0 a San Siro

È terminata con il classico pareggio che non serve a nessuna delle due squadre la sfida di San Siro tra Inter e Lazio. Uno 0-0 arrivato al termine di 90′ che hanno visto le due squadre battagliare ma non concretizzare le occasioni costruite. Sono in particolare i biancocelesti a recriminare di più: se il pari può in qualche modo stare bene ai nerazzurri, visto il recente periodo negativo, la squadra di Simone Inzaghi non è riuscita a trasformare in gol un secondo tempo largamente dominato. Prima un miracolo di Handanovic, poi un errore, invece, hanno negato la rete a Felipe Anderson. Un altro “scontro” Lazio-Var, poi, ha negato agli ospiti un rigore prima fischiato e successivamente (in maniera corretta) tolto. L’Inter ha resistito, dunque, rimanendo salda al terzo posto e tenendo Roma e Lazio distanti, seppur entrambe con una partita in meno.

INTER GENEROSA – Era fondamentale per i nerazzurri dare un segnale alle recenti prestazioni negative. L’Inter è partita forte, in maniera generosa, pressando alta i biancocelesti e mettendoli in difficoltà nell’uscita del pallone dalla difesa. La Lazio, però, ci ha messo poco a riordinarsi, distendendosi in contropiede con i vari Milinkovic-Savic, Luis Alberto e Immobile. Dopo venti minuti buoni di marca biancoceleste, l’occasione più ghiotta del primo tempo è stata dell’Inter: Perisic è arrivato puntuale sul cross basso di Borja Valero ma ha trovato una risposta straordinaria di istinto puro da parte di Strakosha. I biancocelesti, ovviamente, non sono rimasti a guardare e proprio sul finire del primo tempo hanno colto una traversa con Luis Alberto, direttamente da corner.

LAZIO PERICOLOSA – Il canovaccio è stato lo stesso nella ripresa. Dopo un buon avvio nerazzurro, con un’altra risposta di Strakosha stavolta a Borja Valero, è stata la Lazio a prendere in mano la partita, con grande personalità. La prima (potenziale) occasione è stato il calcio di rigore fischiato da Rocchi: sul cross di Immobile la palla ha centrato prima il piede, poi la mano di Skriniar. L’arbitro ha quindi dato un’occhiata al monitor tornando indietro sulla sua decisione. È stato l’ingresso di Felipe Anderson a vivacizzare ancor di più la partita e dare una spinta ulteriore all’avanzata biancoceleste. Il brasiliano ha subito impegnato Handanovic, dopo aver fulminato in velocità Skriniar, e poco dopo ha avuto sul destro la palla del vantaggio, appoggiando incredibilmente fuori il cross di Immobile. L’Inter ha sbandato ma è riuscita a resistere, la Lazio non ha punito: al triplice fischio di Rocchi, dunque, lo 0-0 può far sorridere i nerazzurri mentre sa di amaro per i capitolini.

Il tabellino

Inter – Lazio 0-0

Inter (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo (dall’82’ Dalbert), Ranocchia, Skriniar, Santon; Vecino, Gagliardini; Candreva (dal 72′ Joao Mario), Borja Valero (dall’84’ Brozovic), Perisic; Icardi

Lazio (3-5-2): Strakosha; Bastos, De Vrij, Radu; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic (dall’82’ Nani), Lulic (dal 57′ Lukaku); Luis Alberto (dal 64′ Felipe Anderson), Immobile

Ammoniti: Santon, Vecino (I), Radu (L)













alessandro.tarallo@oasport.it

Foto: Gianfranco Carozza