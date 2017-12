Calcio a 5, 15^ giornata Serie A 2017-2018: Acqua&Sapone ko, la legge del Kaos colpisce ancora! Came Dosson e Luparense ad un passo dalla vetta

La legge del Kaos si abbatte anche sulla capolista. L’Acqua&Sapone Unigross arresta la sua corsa sul campo del Kaos Reggio Emilia nel match clou della 15^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018 di calcio a 5. Succede tutto nella ripresa: gli emiliani vanno avanti di due reti con Dian Luka e Kakà, ma Lukaian e De Oliveira riportano le squadre in parità. A questo punto, però, si scatena Fits, che con una doppietta annichilisce le velleità degli abruzzesi, a cui non basta il gol di Jonas per evitare la sconfitta per 4-3 che riapre la contesa per il primato in classifica.

La Came Dosson, infatti, ora è distante appena un punto, grazie al blitz sul campo del fanalino di coda Milano, sconfitto 2-4 in rimonta con le reti di Schiochet, Vieira, Rangel e Grippi. In agguato c’è anche la Luparense, in perentoria ascesa con la netta vittoria 8-2 contro l’IC Futsal, sommerso dalla tripletta di Ramon e dalle doppiette di Lara e Honorio. I Lupi sono a 2 punti dalla vetta, mentre la Lollo Caffè Napoli continua a perdere quota, scivolando al quarto posto dopo il pareggio casalingo 2-2 contro il Block Stem Cisternino, capace di rintuzzare i tentativi di fuga dei partenopei con la doppietta di Josiko.

Torna a volare anche il Pescara, trascinato da una tripletta di Borruto al successo 8-5 contro il Feldi Eboli, mentre l’Itaservice Pesaro consolida il suo piazzamento in zona playoff con la vittoria 4-2 contro l’Axed Latina. Il Real Rieti, infine, porta a casa il derby con la Lazio (5-3) grazie alle doppiette di Nicolodi e Paulinho e si insedia all’ottavo posto, alimentando la speranza di disputare la postseason dopo un anno di purgatorio.

Di seguito, i risultati della 15^ giornata di Serie A:

Italservice Pesaro-Axed Latina 4-2

Kaos Reggio Emilia-Acqua&Sapone Unigross 4-3

Lollo Caffè Napoli-Block Stem Cisternino 2-2

Luparense-IC Futsal 8-2

Milano-Came Dosson 2-4

Pescara-Feldi Eboli 8-5

Real Rieti-Lazio 5-3

CLASSIFICA

1 Acqua&Sapone 33

2 Came Dosson 32

3 Luparense 31

4 Lollo Caffè Napoli 29

5 Kaos Reggio Emilia 28

6 Pescara 24

7 Italservice Pesaro 22

8 Real Rieti 19

9 Axed Latina 18

10 Block Stem Cisternino 17

11 Feldi Eboli 16

12 IC Futsal 12

13 Lazio 10

14 Milano 7













Foto: facebook Luparense