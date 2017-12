Atletica, l’Italia aspetta Gianmarco Tamberi! Gimbo per una nuova esplosione, tra Mondiali indoor ed Europei

L’Italia dell’atletica leggera si affida a Gianmarco Tamberi, la stella più talentuosa del nostro movimento, una vera e propria icona, non solo per quanto riguarda le prestazioni in pedana, ma anche per il suo modo di esporsi, per la sua capacità di fare breccia in mezzo al pubblico, per le sue doti mediatiche e istrioniche con le quali è riuscito a farsi conoscere ed apprezzare. Nel 2017 funesto per gli azzurri, la medaglia di bronzo di Antonella Palmisano ai Mondiali e la grinta del marchigiano sono state tra le poche note liete (ma senza dimenticarci delle Maratone di Daniele Meucci e Sara Dossena).

Gimbo si era infatti infortunato gravemente in Diamond League, a poche settimane dalle Olimpiadi di Rio 2016, dove si sarebbe presentato come uno dei grandi favoriti per la conquista della medaglia d’oro. Dal crac di Montecarlo hanno fatto seguito due interventi e una lunga riabilitazione che hanno complicato il recupero, ma il 25enne ha voluto esserci a tutti i costi a Londra nonostante non fosse in perfette condizioni fisiche: ha tentato il tutto per tutto ed ha sfiorato la finale dove, se si fosse qualificato, avrebbe potuto dire la sua anche per il podio. Siamo di fronte alla punta di diamante della nostra atletica, un talento puro che è cresciuto esponenzialmente nel 2016 dei record e che ora deve riprendere la sua marcia interrotta per cause di forza maggiore.

Tamberi ha tutte le carte in regola per competere ai massimi livelli internazionali e lo ha ribadito più volte lo scorso anno quando si è laureato Campione del Mondo indoor e Campione d’Europa prima di volare verso quegli incredibili 2.39 (record italiano): era sul tetto del Pianeta prima che la caviglia sinistra giocasse un brutto scherzo. Ora è guarito, ha recuperato completamente, sta preparando in maniera puntigliosa la prossima stagione e tutti lo stanno aspettando per una pronta rinascita: è la nostra grande speranza e promessa, il 2018 rappresenta un crocevia importantissimo visto che dovrà difendere il titolo iridato e quello continentale, le battaglie con Barshim e gli altri colossi del salto in alto lo attendono, lui non si tirerà indietro e, anzi, non vede l’ora di esaltarsi nel confronto diretto. Half Shave è pronto a decollare e deve farci assolutamente divertire, è il momento di una nuova esplosione con il mirino puntato verso le Olimpiadi di Tokyo 2020.













(foto FIDAL/Colombo)