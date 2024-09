Il campionato di Formula 1 è entrato nel vivo e alla conclusione mancano 7 Gran Premi, cui si aggiungono le sprint race a Austin, San Paolo e Losail. Ecco qui i pronostici dei bookmaker e le quote vincente Formula 1, nel contesto delle quote F1 dei siti scommesse legali.

Vincente mondiale piloti: i bookmaker vedono sempre Verstappen

Nonostante l’involuzione della Red Bull il favorito secondo i bookmaker per la vittoria del mondiale piloti resta sempre Max Verstappen. Il pilota olandese ha a 8 Gp dal termine 62 punti di vantaggio sull’inglese della McLaren Lando Norris, l’unico che al momento sembra poter coltivare la speranza di riacciuffare il tre volte campione del mondo.

I nostri pronostici sul vincitore del mondiale piloti di Formula 1

Per quanto vero che il calo della Red Bull sia vistoso con la scuderia austriaca che fa fatica a invertire la rotta è difficile pensare che Max Verstappen non sia il candidato numero 1 alla vittoria del titolo piloti. Il margine di vantaggio su Lando Norris non è abissale ma resta consistente e in parte gestibile.

Max Verstappen, missione quarto titolo: quote vincente Formula 1

L’inizio del mondiale sembrava essere il presagio di un altro anno di dominio assoluto da parte del pilota olandese e della Red Bull. Nella parte centrale della stagione la situazione è cambiata con l’ascesa di una McLaren rivelatasi fortissima ma non sempre capace di capitalizzare la sua superiorità. Per “Supermax” il compito sarà dunque più difficile di quanto previsto ma se c’è un pilota capace di portare la macchina anche oltre i suoi limiti, quello è proprio il classe 1997, che vuole assolutamente quel quarto titolo che gli consentirebbe di eguagliare quanto fatto nel decennio scorso da Vettel, sempre in Red Bull.

Lando Norris: l’unico contender rimasto

Il pilota inglese classe 1999 ha beneficiato del miglioramento della McLaren e dopo aver trovato la prima vittoria a Las Vegas si è assestato stabilmente nelle prime posizioni in quasi tutti i GP. Norris nel lungo periodo ha dimostrato di essere il più costante per rendimento riuscendo a rimanere un minimo a contatto con Verstappen, pur sprecando diverse occasioni per accorciare ulteriormente il gap. Recuperare 62 punti di svantaggio in 8 gare e tre sprint race non è impresa semplicissima ma se la McLaren dovesse restare questa e la Red Bull non riuscisse a rimettersi in carreggiata ci sarebbe il margine per l’impresa.

Vincente mondiale costruttori: McLaren favoritissima, crisi Red Bull, Ferrari outsider

Mentre nel mondiale piloti Verstappen resta favorito, per le scuderie invece la situazione è decisamente diversa. I bookmaker adesso vedono nettamente favorita per il mondiale costruttori la McLaren: la scuderia inglese ha attualmente la macchina più forte e ha recuperato terreno su una Red Bull in difficoltà portando solamente a 8 punti di distanza dalla scuderia austriaca, che complici anche le difficoltà del secondo pilota Perez, non riesce a tenere più il passo. A sua volta anche la Ferrari, meno performante in senso stretto ma comunque affidabile, ha guadagnato terreno e spera di poter approfittare dei guai altrui per centrare un titolo che avrebbe del clamoroso.

McLaren la macchina più forte del circus: quote vincente Formula 1

Nella fase centrale del campionato di Formula 1 la McLaren è emersa come la macchina più forte. La scuderia di Woking ha portato il livello delle performance della vettura color papaya a livelli altissimi, divorando il vantaggio competitivo della Red Bull fino al sorpasso nella classifica costruttori. In questo momento la distanza tra il team inglese e quello austriaco è veramente tanta e la vittoria nel mondiale costruttori di Formula 1 sembra davvero alla portata.

Red Bull: troppi passi indietro

Pensando al mondiale dello scorso anno e all’inizio di quello di quest’anno vedere una Red Bull così distante da quelle performance fa veramente impressione. Verstappen sta tirando fuori il massimo dalla vettura ma il secondo pilota Perez (a secco di vittorie e giù dal podio dal Gp di Cina) è apparso in enorme difficoltà. In questo momento un sorpasso della McLaren sul team austriaco nel mondiale costruttori di Formula 1 sembra un processo irreversibile: certo però è che se la scuderia riuscisse anche solo a ridurre il gap tecnico con i rivali la corsa sarebbe quanto mai aperta. Serve comunque qualcosa in più anche da Perez, tecnicamente riconfermato per l’anno prossimo ma sempre sulla graticola.

Ferrari: tra i due litiganti…

Il nuovo pacchetto di aggiornamenti non è bastato per ridurre il gap con la McLaren ma nella fase centrale del campionato la Rossa ha dimostrato di essere una macchina costante e affidabile, sicuramente di più di quanto lo è stata la Red Bull. La vittoria di Leclerc a Monza, figlia di un grande lavoro di tutte le parti, ha acceso gli entusiasmi portando la Ferrari a ridosso di Red Bull e della McLaren adesso capolista. Il sorpasso sugli austriaci, se il loro ritmo gara resta questo, non e impossible: la McLaren in teoria è lontana ma se, come già successo in alcune gare, il team inglese e i piloti sbagliassero delle scelte, ci sarebbe speranza per sognare il Mondiale Costruttori che a Maranello manca dal 2008.

FAQ Quota vincente Formula 1

Quanto dura il mondiale di Formula 1?

La massima competizione automobilistica dura all’incirca 9 mesi. Il Mondiale 2024 è iniziato il 2 marzo in Bahrain e si chiuderà l’8 dicembre ad Abu Dhabi.

Come funziona la sprint race?

La sprint race è un evento pre-gara presente quest’anno in 6 tappe del calendario di Formula 1: Cina, Miami (U.S.A), Austria, Austin (U.S.A.), Brasile e Qatar. Si tratta di una mini-corsa da 100 chilometri che assegna punti validi per il Mondiale ai primi 8 classificati: il vincitore ne guadagna 8; il secondo 7; il terzo 6 e da li a scendere fino al singolo punto guadagnato dall’ottavo pilota all’arrivo.

Quando è il momento giusto per fare la puntata sui vincenti del Mondiale di Formula 1?

A questa domanda non esiste una risposta esatta: prevale la componente soggettiva di ogni giocatore. Per quanto i rapporti di forza tra piloti e scuderie spesso possano essere chiari già nel pre-stagione, a inizio campionato il quadro potrebbe essere comunque molto parziale. Diventa dunque importante attentamente l’evoluzione del campionato per capire chi alla lunga sia in grado di emergere.

Chi detiene il record di vittorie nel campionato piloti di Formula 1?

Allo stato attuale i due piloti ad aver vinto più volte il campionato piloti di Formula 1 sono Michael Schumacher e Lewis Hamilton con 7 titoli mondiali. Il pilota inglese detiene anche il record di vittorie (105) e podi (201); il tedesco invece quello di titoli consecutivi conquistati, 5.

Chi detiene il record di vittorie nel campionato costruttori di Formula 1?

La scuderia ad aver vinto più titoli è la Ferrari, con 16 successi. Segue la Williams con 9 mentre a chiudere questo ideale podio ci sono McLaren e Mercedes con 8 titoli a testa.

