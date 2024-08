Anche la Serie A ha finalmente riacceso i motori e nella prima giornata le sorprese e gli spunti di riflessione non sono mancati. A farla da padrone è stato l’equilibrio e la sensazione è che anche quest’anno a fare la differenza saranno i dettagli. Nessuna squadra sembra in grado di recitare il ruolo di ammazza campionato e, soprattutto, nessuna squadra ha condotto un mercato in grado di stravolgere gli equilibri esistenti da anni in massima serie.

Gli anticipi di sabato 24 agosto partiranno dalle ore 18.30 con le sfide tra Parma e Milan e quella tra Udinese e Lazio. Alle 20.45, invece, andranno in scena le partite tra Inter e Lecce e quella tra Monza e Genoa.

Pronostico Parma-Milan

Quota vincente Parma – Milan Netbet Goldbet Betsson 2 1.75 1.77 1.77

Dopo anni di purgatorio in Serie B, l’anno passato il Parma è riuscito a riconquistare la Serie A grazie all’ottimo lavoro svolto da Pecchia e grazie all’ottimo lavoro svolto dalla società in sede di allestimento della rosa. I crociati potrebbero essere tra le rivelazioni di questo campionato grazie a un mercato condotto in modo oculato e grazie alle riconferme di giocatori come Man, Bernabé e Bonny che possono fare bene anche in Serie A. Il Milan, invece, dopo il cambio in panchina che ha visto l’addio di Pioli e l’arrivo di Fonseca ancora deve trovare la propria identità ma in Morata ha trovato il centravanti del presente e del futuro.

Pronostico Udinese-Lazio

Quota vincente Udinese – Lazio Netbet Goldbet Betsson 2 2.42 2.40 2.45

L’Udinese l’anno passato ha raggiunto la salvezza non senza difficoltà e si presenta a questa stagione con l’obiettivo di attestarsi a centro classifica. I friulani, nonostante la partenza di Samardzic, hanno condotto un mercato di buon livello e hanno messo a disposizione di mister Runjaić una squadra in grado di dire la propria contro ogni avversario. Per la Lazio, invece, questo sarà l’anno zero: gli addii di Immobile, Felipe Anderson e Luis Alberto hanno determinato l’apertura di un nuovo ciclo che potrà regalare diverse soddisfazioni ai biancocelesti.

Pronostico Inter-Lecce

Quota vincente Inter – Lecce Netbet Goldbet Betsson 1 1.25 1.25 1.26

L’Inter Campione d’Italia in carica si presenta ai nastri di partenza del campionato con l’obiettivo di bissare il successo dell’anno passato e di staccare ulteriormente i cugini del Milan nell’albo d’oro della nostra Serie A. I nerazzurri hanno a disposizione la squadra più completa della massima serie, ma contro il Lecce dovranno dimostrare di essersi lasciati alle spalle il brutto pareggio conquistato all’esordio contro il Genoa.

Pronostico Monza-Genoa

Quota vincente Monza – Genoa Netbet Goldbet Betsson 1 2.57 2.55 2.50

Sia il Monza che il Genoa hanno cambiato molto e si presentano ai nastri di partenza del campionato con l’obiettivo di conquistare il prima possibile la salvezza per poi, eventualmente, sognare un piazzamento a ridosso della zona Europa. Per entrambe non sarà semplice, anche in considerazione del fatto che le prime della classe si sono rinforzate e sembrano essere, almeno sulla carta, di un’altra categoria ma entrambe le società hanno ampiamente dimostrato di avere le idee chiare e di poter risiedere stabilmente in massima serie.

La Serie A è finalmente ripartita e non vediamo l’ora di scoprire chi alla fine riuscirà a spuntarla. Sia in zona titolo che in zona retrocessione regna l’equilibrio e siamo sicuri che lo spettacolo non mancherà sino al termine della stagione. Per guardare le partite della Serie A, si possono sfruttare i siti scommesse calcio che offrono la possibilità di puntare sulle partite e di guardarle in diretta senza costi aggiuntivi.