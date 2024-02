Nel mondo delle scommesse sportive online, i bonus scommesse rappresentano uno degli strumenti più utilizzati dai bookmaker per attirare nuovi clienti e mantenere l’interesse di quelli già registrati. Ma cosa sono esattamente i bonus per le scommesse e come funzionano? Come scegliere i migliori? In questo articolo approfondiremo il funzionamento dei bonus scommesse, le diverse tipologie, la procedura per ottenerli e come ottimizzare la loro fruizione.

Bonus Scommesse: Definizione

Un bonus per le scommesse altro non è che un’offerta (legata ad alcune condizioni) che permette di piazzare scommesse online usufruendo di un vantaggio rispetto al suo non utilizzo.

Condizioni e termini d’uso dei bonus scommesse: cosa bisogna sapere?

Affinché i bonus scommesse possano essere utilizzati è importante conoscere le regole e le condizioni imposte dai bookmaker. Conoscere il funzionamento dei bonus scommesse aiuta a scegliere il migliore rispetto alle proprie preferenze di gioco. Di seguito sono riportate alcune delle principali condizioni che regolamentano l’utilizzo dei bonus e che accomunano tutti i bonus sulle scommesse:

Utilizzo di un codice: l’adesione ad una particolare offerta per le scommesse potrebbe dipendere dalla digitazione di un codice specifico nel relativo campo alla registrazione o al deposito. In alternativa, il bonus scommessa può essere scelto dal pannello relativo alle promozioni del bookmaker.

Requisiti di giocata : anche noti come rollover, rappresentano la quantità di scommesse che devono essere piazzate prima di poter prelevare eventuali vincite ottenute grazie ai bonus. I requisiti di giocata sono espressi attraverso un coefficiente (es. 3x, 5x) moltiplicato all’importo del deposito e/o del bonus ricevuto.

Quota minima : per soddisfare i requisiti di giocata, spesso è necessario piazzare scommesse con una quota minima prestabilita (es. 1.50, 1.80).

Data di scadenza : ogni bonus ha un periodo entro il quale deve essere utilizzato. Potrebbe trattarsi di alcuni giorni o settimane. Trascorsa questa data, il bonus sarà automaticamente annullato ed eventuali vincite relative verranno perse.

Limitazioni sulle scommesse : alcuni bonus possono essere utilizzati solo su specifici sport o su determinate tipologie di scommesse (es. singole, multiple).

Limitazioni sul prelievo : in molti casi, un utente potrà prelevare le vincite ottenute grazie ai bonus solo dopo aver effettuato un deposito minimo sul sito.

È fondamentale prestare attenzione ai termini e condizioni associati a questi bonus, in modo da comprenderne il funzionamento e i requisiti necessari per poterli incassare. Condizione comune a tutti i bookmakers è che il giocatore che scommette online sia maggiorenne.

Le diverse tipologie di bonus per le scommesse

In questo paragrafo spiegheremo nel dettaglio quali sono le varie opzioni a disposizione, così da aiutarvi a fare la scelta giusta e iniziare al meglio la vostra esperienza nel mondo delle scommesse.

Esistono diverse tipologie di bonus scommesse, ognuna con caratteristiche specifiche e condizioni di utilizzo che variano a seconda del bookmaker. Di seguito sono elencate le principali tipologie:

Bonus di benvenuto : come suggerisce il nome, si tratta di un bonus offerto ai nuovi utenti in seguito alla registrazione e al primo deposito (solitamente a partire da un importo minimo prestabilito). In molti casi, il bonus di benvenuto viene erogato sotto forma di bonus pari all’importo del primo deposito fino ad un valore massimo.

Freebet o scommesse gratuite : questa promozione prevede l’assegnazione di una o più scommesse gratuite di un determinato importo, da utilizzare per piazzare scommesse sul sito senza dover utilizzare il proprio denaro. Solitamente, le freebets vengono assegnate in occasione di eventi speciali o come promozione periodica.

Bonus senza deposito : questo tipo di bonus permette agli utenti di ottenere un credito extra direttamente nel loro conto gioco senza dover effettuare alcun deposito. Si tratta spesso di piccoli importi, ma rappresenta un’ottima opportunità per testare un sito di scommesse senza rischi economici.

Cashback o rimborso : con questa promozione, i bookmaker rimborseranno una percentuale delle perdite degli utenti entro un certo periodo di tempo o su determinati eventi. Il cashback può essere riaccreditato sul conto gioco o erogato sotto forma di freebet.

Bonus ricarica : questo tipo di bonus prevede l’assegnazione di un importo extra in seguito al deposito di una cifra minima prestabilita. Il bonus può essere calcolato sulla base di una percentuale sull’importo depositato e varia a seconda del bookmaker e delle promozioni offerte.

Bonus scommesse al deposito

Il bonus primo deposito è uno dei classici bonus benvenuto offerti dai siti di scommesse online. Come suggerisce il nome stesso, si tratta di un bonus legato all’importo del primo versamento sul conto gioco. Solitamente, l’operatore offre una percentuale dell’importo depositato (ad esempio, il 50% o il 100%) sotto forma di bonus, fino a raggiungere un massimo prestabilito.

È importante considerare attentamente alcuni aspetti del bonus prima di scegliere l’offerta migliore. Tra questi:

Percentuale del bonus : ovvero, quale percentuale dell’importo depositato verrà accreditato come bonus

Importo massimo del bonus : l’importo massimo che è possibile ricevere come bonus, indipendentemente dal versamento effettuato

Requisiti di scommessa : i requisiti da soddisfare per poter prelevare le eventuali vincite ottenute utilizzando il bonus, ovvero il numero di puntate da effettuare su specifiche scommesse con quota prestabilita.

Bonus senza deposito per le scommesse

Il bonus senza deposito è un’altra tipologia di bonus benvenuto molto apprezzata dai giocatori. A differenza del primo deposito, questo tipo di bonus viene accreditato direttamente sul conto gioco del cliente senza la necessità di effettuare alcun versamento. Solitamente l’importo offerto è piuttosto basso, ma si tratta comunque di una buona opportunità per iniziare a scoprire le funzionalità della piattaforma e provare qualche scommessa o gioco di casinò senza rischi.

Per ricevere un bonus senza deposito è solitamente sufficiente registrarsi al sito di scommesse o casinò online prescelto e seguire le istruzioni fornite dall’operatore. Tipicamente il bonus viene accreditato dopo la verifica dell’identità. È importante menzionare però che anche questo tipo di bonus può essere soggetto a specifici requisiti di scommessa che sarà necessario completare prima di poter prelevare eventuali vincite.

Freebet: il bonus scommesse gratis

La freebet, o scommessa gratuita, è un’altra interessante opzione tra i bonus benvenuto disponibili. Si tratta di una scommessa offerta gratuitamente dall’operatore che, in caso di vittoria, permetterà di incassare l’importo vinto al netto della puntata. Anche per le freebet è importante controllare eventuali requisiti di scommessa o termini e condizioni specifici.

Bonus quote maggiorate per le scommesse sportive

Il bonus quote maggiorate è un tipo di promozione pensata principalmente per gli appassionati di scommesse sportive. Consiste nell’offrire una quota maggiorata su determinati eventi o risultati, aumentando così la potenziale vincita per il giocatore. Questo tipo di bonus può essere legato a specifiche competizioni o eventi in programma e va attentamente valutato in base ai propri interessi.

Bonus multipla per lo sport

Il bonus multipla premia invece chi ama scommettere su multiple selezioni su uno stesso biglietto. In questo caso, l’operatore offre un moltiplicatore aggiuntivo sulla vincita totale del biglietto (ad esempio, un bonus del 5% se la multipla contiene 3 avvenimenti, del 10% se ne contiene 4, ecc.). La rilevanza di questo bonus dipende dalle proprie abitudini e preferenze di gioco.

Bonus progressivi

I bonus progressivi sono una tipologia di promozione pensata per premiare la fedeltà e la costanza dei giocatori nel tempo. Si tratta di un sistema a punti o livelli che prevede l’accumulo di crediti per ogni scommessa effettuata, con premi e vantaggi sempre maggiori man mano che si scala la classifica. Tra i benefici di questo tipo di bonus possono figurare accesso a quote e promozioni esclusive, inviti ad eventi speciali, ecc.

Bonus cashback o rimborso sulle scommesse

Il bonus cashback, o bonus rimborso, prevede invece il riaccredito di una parte delle perdite subite dal giocatore nel corso di un determinato periodo (ad esempio, una settimana o un mese). Anche in questo caso è importante controllare eventuali limitazioni e termini specifici legati all’offerta.

Bonus fedeltà

Infine, il bonus fedeltà viene offerto ai giocatori che dimostrano costanza e lealtà verso un determinato sito di scommesse online o casinò. Questo tipo di bonus può essere offerto sotto forma di ricariche periodiche sul conto gioco o come accesso a promozioni e offerte speciali riservate agli utenti più assidui.

Quali sono i Bonus Scommesse Migliori?

Non ci sentiamo di consigliare un bonus specifico o un bookmaker particolare, in quanto ogni offerta prevede delle condizioni diverse e sta al giocatore individuare la propria preferenza di gioco e scegliere il sito scommesse più congeniale alle proprie esigenze sfruttando i bonus per lo sport.



Il consiglio che diamo ai nostri lettori è quello di leggere attentamente le condizioni dei bonus per le scommesse sportive e assicurarsi di comprenderne il funzionamento. In caso di dubbi, si potrà sempre fare affidamento alla recensione di altri giocatori oppure alla visita dei siti dei bookmakers e contatto del relativo servizio clienti.