La nazionale italiana torna in campo per il secondo turno della Nations League: sulla strada degli azzurri c’è il Belgio, diretta rivale per il passaggio ai quarti di finale, nella partita in programma a Roma giovedì 10 ottobre alle 20:45. Ecco qui le quote dei migliori bookmaker online e i pronostici di Italia-Belgio.

Pronostico Italia-Belgio: le quote dei bookmaker

Secondo i bookmaker la nazionale azzurra parte nettamente favorita rispetto ai “Diavoli Rossi”: ecco qui le quote dell’evento.





Scommesse Italia-Belgio: analisi match e pronostici

Dopo le due vittorie contro Francia e Israele la nazionale azzurra vuole provare a ipotecare, il passaggio ai quarti di finale della Nations League in questa settimana internazionale.

A questo giro Luciano Spalletti ha deciso di escludere dalle convocazioni Zaccagni, nonché Federico Chiesa, rimasto fuori per la seconda volta consecutiva: ancora out Barella per via dell’infortunio muscolare.

Quattro invece i volti nuovi: il portiere della Juventus Di Gregorio; il difensore del Milan Gabbia; il giovane centrocampista della Roma Pisilli e il fantasista del Monza Daniel Maldini. Si rivede in azzurro anche l’attaccante Lorenzo Lucca che prende il posto dell’acciaccato Kean.

Il Belgio da par suo sa perfettamente che perdere punti contro gli azzurri potrebbe costare caro in ottica qualificazione: la nazionale di Domenico Tedesco nelle prime due uscite ha battuto Israele in casa venendo poi sconfitta fuori casa dalla Francia, contro la quale giocherà nell’impegno successivo.

Alla sfida contro l’Italia la nazionale belga arriva con tante defezioni eccellenti. Courtois si è di fatto ritirato in polemica con il c.t. Tedesco per via dell’esclusione da Euro 2024; De Bruyne out per infortunio mentre Lukaku ha chiesto un turno di riposo. I “Diavoli Rossi” si presentano dunque con una squadra quasi sperimentale ed un organico con tre giocatori provenienti dalla Serie A: il difensore De Winter e gli attaccanti De Ketelaere e Ngonge.

In questo scenario l’Italia sembra effettivamente partire avanti ma anche con le defezioni eccellenti il Belgio resta un avversario di tutto rispetto.

Favorite e quote Italia-Belgio

1 a 1.90 su bet365

X a 3.50 su NetBet

2 a 3.75 su Bwin

Under 2,5 a 1.83 su BetFlag

Parziale/finale X-1 a 4.80 su Betsson

Retegui primo marcatore a 5.20 su Eurobet

Le probabili formazioni

Italia (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Cambiaso, Frattesi, Ricci, Tonali, Dimarco; Pellegrini, Retegui.

Belgio (4-2-3-1): Casteels; Castagne, Faes, Debast, Theate; Mangala, Onana; Lukebakio, Trossard, Doku; Openda.

Quali scommesse piazzare per Italia-Belgio? Pronostici e quote

La nazionale azzurra nelle ultime uscite ha mostrato buon smalto in attacco ma non è certo una macchina da gol e lo stesso si può dire del Belgio, squadra con qualità importanti che non sempre riesce ad esprimere. I gol possono anche arrivare ma viene difficile pensare ad una sfida con tante reti segnate.

Scommessa 1: under 2,5 a 1.83 su BetFlag

Il fattore campo e le pesanti assenze del Belgio fanno pensare che l’Italia possa alla fine prevalere. Lecito immaginarsi una sfida che nella prima fase sia comunque combattuta e tirata con le due squadre impegnate a limitarsi vicendevolmente.

Scommessa 2: parziale/finale X-1 a 4.80 su Betsson

Mateo Retegui arriva all’impegno in nazionale dopo un inizio da 7 gol in 7 partite in A e la tripletta messa a segno nell’ultimo turno di campionato contro il Genoa. Il centravanti classe 1999 è in forma strepitosa e sa che, anche vista l’assenza di Scamacca, ha la possibilità di scalare definitivamente la gerarchia azzurra: può essere lui l’uomo decisivo.

Scommessa 3: Retegui primo marcatore a 5.20 su Eurobet

