Dopo poco più di due mesi di pausa, La Liga riaccende finalmente i motori e sarà il primo dei top 4 campionati europei a scendere in campo. La sfida inaugurale di questa stagione 2024-2025 sarà quella tra Athletic Bilbao e Getafe che sarà poi seguita da Betis-Girona.

Siamo sicuri che lo spettacolo non mancherà e c’è enorme interesse nello scoprire chi alla fine riuscirà a portarsi a casa il titolo.

Quote e Pronostici Liga 15 agosto

Pronostico Athletic Bilbao-Getafe

Quella tra Athletic e Getafe è una sfida tra due club che da sempre riescono ad esprimersi a buoni livelli senza spendere una fortuna, attingendo al proprio vivaio e affidandosi a grandi intuizioni di mercato. L’Athletic l’anno scorso ha chiuso il campionato al quinto posto a quota 68 punti, garantendosi il pass diretto per l’Europa League. Il Getafe, invece, dopo aver assaporato l’Europa per lunghi tratti di stagione alla fine ha mollato la presa e ha chiuso in dodicesima posizione. Entrambe le squadre non hanno cambiato molto le proprie rose e al momento la vittoria dei padroni di casa è il risultato più probabile.

Pronostico Betis-Girona

Alle ore 21.00, al Benito Villamarín di Siviglia, si affronteranno Betis e Girona in una sfida dal sapore europeo. I padroni di casa l’anno scorso si sono ben comportati e alla fine hanno concluso il campionato in settima posizione, garantendosi l’accesso alla Conference League. Il Girona, invece, l’anno scorso è stata l’autentica rivelazione del campionato e alla fine ha chiuso al terzo posto alle spalle solo di Real Madrid e Barcellona. Gli ospiti, però, in questa sessione di mercato hanno visto partire molti dei suoi prezzi pregiati tra cui Couto, Savio e Dovbyk e c’è enorme interesse nello scoprire se i sostituiti saranno all’altezza dei predecessori.

Il Real Madrid resta la favorita?

Ma chi riuscirà a vincere il titolo? Il Real Madrid resta la squadra favorita per bissare il successo dell’anno passato? La sensazione al momento è che la risposta a questa domanda sia affermativa e ciò in quanto i blancos hanno aggiunto alla già fortissima squadra dell’anno passato dei giocatori formidabili, uno su tutti Killian Mbappé. Il francese è stato l’acquisto più costoso della storia del Real e la sensazione è che in compagnia di Vinicius, Bellingham e Rodrygo andrà a formare un reparto offensivo inarrestabile.

Le ambizioni del Barcellona

Occhio, però, al Barcellona che ha già ufficializzato l’acquisto di Dani Olmo e che nella parte finale della scorsa stagione aveva dimostrato di aver alzato il proprio livello e di essersi sensibilmente avvicinato al Real. I catalani sono in attesa di capire se si concretizzerà anche l’arrivo di Nico Williams ma, per il momento, si godono una squadra che comunque è piena zeppa di talento in ogni reparto.

L’Atletico Madrid è la possibile rivelazione?

La possibile sorpresa di questa stagione potrebbe tuttavia essere rappresentata dall’Atletico Madrid del Cholo Simeone che sta portando avanti il progetto di ringiovanimento della rosa e che sembra vicinissima all’acquisto di Julián Álvarez, il centravanti argentino in forza al Manchester City che è uno dei prospetti più interessanti del calcio mondiale.

Staremo quindi a vedere chi alla fine riuscirà a spuntarla, ma ciò che è certo è che lo spettacolo non mancherà.

