Archiviata l’esperienza del torneo Olimpico che ha visto trionfare per la prima volta in carriera Novak Djokovic, il grande tennis del circuito ATP riparte con tutti i suoi protagonisti e lo fa dal torneo ATP 1000 di Montreal. Sono diversi gli italiani che si presentano in terra canadese con l’obiettivo di arrivare fino in fondo e ora andremo a vedere quelli che scenderanno in campo nella giornata di martedì 6 agosto.

Cobolli affronta Auger-Aliassime

Flavio Cobolli, azzurro classe 2002, è uno degli atleti che in questi ultimi mesi ha alzato maggiormente il proprio livello di gioco. Dotato di un ottimo servizio, di una buona fisicità e di ottimi colpi, Flavio ha iniziato la stagione del cemento americano arrivando in finale all’ATP 500 di Washington. Dopo aver dominato il primo set con un tennis fenomenale, Flavio ha accusato la stanchezza e alla fine ha perso l’incontro contro Korda per due set a uno. Una sconfitta che in ogni caso gli permetterà di crescere ulteriormente e di limare i punti deboli del suo tennis, ma che gli ha dato la consapevolezza di essere ormai al livello dei primi della classe. All’esordio a Montreal Cobolli dovrà vedersela con il padrone di casa Auger-Aliassime, reduce dal quarto posto al torneo Olimpico di Parigi: un esordio non semplice per entrambi, con il canadese che però è il favorito per la vittoria. Occhio però a Cobolli che se riuscirà a giocare come fatto contro Shelton e nel primo set contro Korda può davvero giocarsela alla pari con chiunque.

Darderi giocherà contro Paul

Ormai sono diversi i tennisti azzurri che si presentano ai principali tornei del circuito con l’obiettivo e la speranza di arrivare fino in fondo. Uno di questi è l’italo-argentino Luciano Darderi che nell’esordio a Montreal dovrà vedersela contro lo statunitense Paul. Un esordio sicuramente non semplice, con l’americano che alla vigilia è il favorito per il passaggio del turno ma che dovrà comunque esprimere il suo miglior tennis se vorrà avere la meglio. Darderi negli ultimi mesi è cresciuto molto e attualmente ricopre la posizione numero 32 della classifica ATP ma ha lasciato intendere di avere ancora importanti margini di crescita.

Sonego all’esordio contro Griekspoor

In ultimo, ma non in ordine di importanza, il nostro Lorenzo Sonego affronterà l’olandese Grieskpoor in un match che promette spettacolo e si preannuncia estremamente equilibrato. Negli ultimi mesi il tennista torinese non è riuscito ad esprimersi al meglio, è scivolato fino alla posizione numero 57 della classifica ATP e affronterà un rivale che, invece, sta attraversando un buon periodo di forma ed è molto insidioso soprattutto sulle superfici veloci. L’olandese parte quindi come favorito ma molto dipenderà dalla condizione fisica in cui Sonego si presenterà al torneo.

Con Musetti fresco vincitore del bronzo olimpico e Paolini ed Errani reduci dalla vittoria dell’oro nel doppio femminile, il nostro tennis continua ad inanellare successi su successi e chissà che anche questo torneo ATP di Montreal non possa vedere trionfare nuovamente un italiano: i candidati non mancano e non dobbiamo fare altro che metterci comodi e goderci lo spettacolo.