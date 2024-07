Inizia a delinearsi il tabellone degli ottavi di finale del torneo di singolare maschile di questa edizione delle Olimpiadi di Parigi 2024 e sino ad ora le sorprese non sono mancate. Novak Djokovic ai sedicesimi si è sbarazzato senza troppe difficoltà dello storico rivale Rafael Nadal e agli ottavi dovrà vedersela con il tedesco Koepfer in una sfida che si giocherà mercoledì 31 luglio. Vince anche Tsitsipas che dovrà invece affrontare l’argentino Baez.

Pronostici, quote e favoriti ottavi Tennis maschile Olimpiadi 2024

Le quote risultano esatte al momento della pubblicazione ma potrebbero variare in seguito.

Per consultare i bonus scommesse utilizzabili agli ottavi, si può visitare la nostra pagina dedicata. Talvolta, per partecipare alle promozioni potrebbe essere necessario usare un codice promo. Qui lasciamo i riferimenti ai più comuni:

Lo stato di forma di Djokovic

Dopo uno stop di tre settimane dovuto all’operazione subita al ginocchio destro, Novak Djokovic è tornato in campo a Wimbledon e subito ha dimostrato di non aver accusato il periodo di inattività. Dopo un percorso senza particolari intoppi, in semifinale Nole ha dovuto vedersela contro il nostro Lorenzo Musetti battendolo in tre set. In finale, però, Djokovic ha dovuto piegarsi sotto i colpi di Carlo Alcaraz che non ha lasciato scampo al fenomeno serbo. Ora ai sedicesimi di finale del torneo Olimpico Novak ha sfidato Rafael Nadal e l’ha battuto con un netto 6-1 6-4, approdando così agli ottavi di finale dove incontrerà il tedesco Koepfer: un avversario sicuramente alla portata del serbo che, però, anche contro Nadal ha messo in mostra qualche passaggio a vuoto di troppo che alla fine potrebbe costare caro contro avversari di livello superiore.

Tsitsipas incontra Baez, Alcaraz sfida Safiullin

Uno dei favoriti per la vittoria di questo torneo olimpico è il greco Tsitsipas che sulla terra rossa è uno dei migliori tennisti in circolazione ma che è reduce da un periodo di forma non particolarmente brillante. Il greco ai sedicesimi ha affrontato il britannico Evans battendolo nettamente in due set. Ai sedicesimi, come detto, Tsitsipas affronterà Baez: l’argentino è un osso duro su questa superficie e siamo sicuri che darà del filo da torcere al greco. Un altro favorito indiscusso per la vittoria di una medaglia è lo spagnolo Carlos Alcaraz, fresco vincitore dell’ultimo Open che si è disputato sull’erba di Wimbledon. Alcaraz, nonostante la giovanissima età, è insieme al nostro Jannik Sinner il presente e il futuro di questo sport e una medaglia olimpica potrebbe certificare definitivamente il proprio status di fenomeno generazionale.

Focus sui possibili quarti di finale

La parte alta del tabellone di questo torneo olimpico è molto probabilmente la più complicata: basti pensare che in caso di vittoria dei rispettivi incontri ai quarti andrebbero a sfidarsi proprio Tsitsipas e Djokovic. Su questa superficie quella tra il greco e il serbo avrebbe potuto essere tranquillamente una finale, ma il sorteggio ha voluto che si incontrassero a questo punto del torneo. Occhio in ogni caso anche agli italiani ancora in gara che potrebbero regalare più di una soddisfazione ai tifosi azzurri.

La mancata partecipazione di Sinner ha fatto sì che Vavassori occupasse quello slot libero, ma il tennis azzurro ai sedicesimi è uscito sconfitto in tre set contro il norvegese Ruud che su questa superficie è uno dei più forti del circuito. Vavassori, a ogni modo, sogna di conquistare una medaglia nel doppio misto con Sara Errani: i due formano una coppia estremamente interessante e la sensazione è che abbiano delle ottime chance di conquistare una medaglia.