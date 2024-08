Pronostici e quote Seria A: 17 agosto 2024

L’attesa è finalmente finita e tutti gli appassionati di calcio potranno finalmente tornare a godere delle imprese dei propri beniamini dopo le recenti delusioni ai Campionati Europei di Calcio che hanno visto l’Italia uscire miseramente sotto i colpi della Svizzera.

La sfida inaugurale vedrà impegnati i Campioni in carica dell’Inter contro il Genoa, in una sfida che andrà in scena alle ore 18.30 di sabato 17 agosto allo Stadio Marassi di Genova.

Quote e Pronostici Serie A

Pronostico Genoa-Inter: l’esordio dei Campioni in carica

Quota vincente Genoa – Inter Lottomatica bet365 Betflag 2 1.57 1.57 1.57

Come da tradizione, la sfida inaugurale di questa Serie A 2024-2025 vedrà impegnati i Campioni in carica dell’Inter che saranno chiamati a una sfida non facile sul campo del Genoa. I liguri sono orfani del loro centravanti Retegui, nuovo acquisto dell’Atalanta, ma hanno comunque a propria disposizione una rosa estremamente interessante che anche quest’anno darà del filo da torcere a chiunque. Nell’Inter, invece, non si segnalano colpi di mercato da capogiro ma c’è comunque enorme interesse nello scoprire cosa riusciranno a fare i nuovi arrivati Zielinski e Taremi. La società si è dichiarata più volte soddisfatta della rosa a disposizione di mister Inzaghi e la sensazione è che difficilmente arriveranno dei colpi last minute.

Pronostico Parma-Fiorentina

Quota vincente Parma-Fiorentina Lottomatica bet365 Betflag 2 2.20 2.25 2.20

Alle ore 20.45 andranno invece in scena altre tre partite e una di queste sarà la sfida tra la neopromossa Parma e la Fiorentina. Gli emiliani l’anno scorso hanno dominato il campionato, hanno a propria disposizione una rosa estremamente giovane e interessante e c’è enorme interesse nello scoprire se si dimostreranno all’altezza anche in massima serie. La Fiorentina, invece, reduce dal cambio in panchina che ha visto l’addio di Vincenzo Italiano e l’arrivo di Raffaele Palladino ha cambiato volto e ha acquistato Kean, Colpani e Pongračić che potrebbero cambiare e non di poco il volto della Viola.

Pronostico Milan-Torino

Quota vincente Milan-Torino Lottomatica bet365 Betflag 1 1.67 1.66 1.67

Altra partita molto interessante sarà quella tra il Milan e il Torino, con i rossoneri che saranno chiamati all’esordio con Fonseca in panchina. La gestione Pioli è ufficialmente terminata e si è aperta una nuova era sotto la guida del portoghese che in questo inizio di campionato ha dimostrato di essere già riuscito a trasmettere le sue idee ai calciatori. Un cambio in panchina c’è stato in casa Torino, con Jurić che ha salutato e con Vanoli che sarà il nuovo tecnico.

Pronostico Empoli-Monza

Quota vincente Empoli-Monza Lottomatica bet365 Betflag 1 2.45 2.40 2.45

In ultimo, ma non in ordine di importanza, ci sarà la sfida tra Empoli e Monza: due squadre che hanno cambiato tanto sia in campo che in panchina. Dopo la rocambolesca salvezza conquistata l’anno passato nelle ultime giornate, i padroni di casa dell’Empoli hanno deciso di rinnovare la propria rosa e si sono affidati a molti giovani con l’obiettivo di valorizzarli. Anche il Monza ha cambiato molto, con l’arrivo di Nesta e l’addio di Palladino che, però, non dovrebbero comportare grosse novità dal punto di vista tattico.

La Serie A è finalmente pronta a ripartire e non vediamo l’ora di scoprire chi alla fine riuscirà a spuntarla. L’Inter resta la favorita, ma occhio alla Roma, alla Juventus, al Napoli e al Milan che sono uscite rivoluzionate da questa estate sotto tutti i punti di vista.

