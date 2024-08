Alle ore 21.00 di mercoledì 14 agosto, allo Stadio Nazionale di Varsavia, andrà in scena la Finale della Supercoppa Europea che vedrà impegnati il Real Madrid e l’Atalanta, freschi vincitori rispettivamente dell’ultima edizione della Champions League e dell’Europa League. Una prova difficilissima per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini che, però, non ha nessuna intenzione di alzare bandiera bianca prima del dovuto.

Pronostico e quote Real madrid Vs Atalanta

Quota vincente Supercoppa Europea Goldbet Netbet William Hill 1 1.53 1.53 1.53 x 4.40 4.45 4.20 2 5.80 5.60 5.80

La situazione in casa Real Madrid

Il Real Madrid di Carlo Ancelotti si presenta all’impegno di Varsavia con tutti i favori del pronostico dalla propria parte. I blancos sono reduci dalla vittoria della Champions League nella finale disputata contro il Borussia Dortmund, hanno una rosa ricca di talento in ogni reparto e, come se non bastasse, hanno aggiunto al proprio organico due giocatori del calibro di Endrick e Mbappé. Il francese non dovrebbe far parte della sfida dal primo minuto, ma sicuramente verrà inserito in campo da Ancelotti a partita in corso.

Le ultime dal fronte Atalanta

L’Atalanta arriva a questa partita con diversi problemi. Il primo e più serio è rappresentato dall’infortunio patito in questo pre-campionato da Scamacca che resterà ai box per buona parte di stagione e che è stato sostituito in extremis con Retegui. L’italo-argentino lascia così il Genoa dopo due stagioni e sarà subito lanciato in campo nel ruolo di centravanti: un esordio sicuramente non semplice. Come se non bastasse, nelle ultime ora l’Atalanta ha dovuto fronteggiare anche il problema derivante dal rifiuto di Koopmeiners di allenarsi con i compagni: l’olandese si è promesso alla Juventus e sembra in ormai in procinto di lasciare Bergamo.

Probabili formazioni Real Madrid-Atalanta

Probabile formazione Real Madrid

Passando alle probabili formazioni, notiamo come Ancelotti sceglierà molto probabilmente il 4-3-3 con Courtois in porta, mentre in difesa ci saranno Carvajal, Militão, Rüdiger e Mendy. Il centrocampo sarà composto da Camavinga, Modrić e Valverde che agiranno a supporto di Bellingham, Rodrygo e Vinícius Júnior.

Probabile Formazione Atalanta

L’Atalanta di Gasperini scenderà invece in campo con il classico 3-4-3 con Musso in porta, mentre i tre difensori saranno Tolói, Djimsiti e Hien. La linea a quattro di centrocampo sarà composta da Zappacosta, Éderson, De Roon e Ruggeri, mentre in attacco il tridente sarà formato da De Ketelaere, Retegui e Lookman.

Focus sui dati della partita

Attualmente il Real Madrid è insieme al Barcellona e al Milan la squadra che si è aggiudicata più edizioni della Supercoppa Europea, ben cinque. Se i blancos dovessero vincere si porterebbero quindi da soli a quota sei: un record straordinario che certifica la grandezza di questo club. Sempre parlando di record, in caso di vittoria del Real Madrid, Carvajal e Modrić diventerebbero i primi giocatori a vantare ben cinque vittorie della Supercoppa. Per l’Atalanta, invece, questa è la prima partecipazione a un’edizione della Supercoppa Europea: un dato che conoscendo Gasperini e i suoi ragazzi non condizionerà più di tanto la Dea, abituata a fare la partita sempre e comunque contro ogni avversario.

Staremo a vedere chi alla fine riuscirà ad avere la meglio tra Real Madrid e Atalanta, ma ciò che è certo è che questa stagione del grande calcio internazionale partirà alla grande.

