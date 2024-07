Il Tour de France 2024 si avvia alle fasi decisive e per il momento in testa alla classifica c’è Tadej Pogačar. Lo sloveno, fresco vincitore del Giro d’Italia, conduce la classifica generale con circa due minuti di vantaggio su Vingegaard e due minuti e mezzo su Evenepoel, gli unici due che hanno dimostrato di poter stare al suo livello. Tutto, però, si deciderà nelle ultime tre tappe: due tappe alpine e la cronometro finale dal Principato di Monaco a Nizza.

Pronostici e quote Tappa 19 – Tour de France

Le quote risultano esatte al momento della pubblicazione, ma possono subire variazioni in momenti successivi.

Quote Vincente Tour de France Lottomatica Goldbet bet365 Pogačar 1.45 1.45 1.80 Vingegaard 2.75 2.75 5.50 Evenepoel 11.00 11.00 13.00

Per i nuovi giocatori che non sono ancora in possesso di un conto scommesse online, qui è possibile confrontare le promo offerte dai migliori siti scommesse. Inoltre, alcuni portali potrebbero prevedere iniziative speciali per chi completa l’iscrizione utilizzando uno dei codici attivi in questo momento:

Cosa aspettarsi dalla Tappa 19: da Embrun a Isola

Dopo un po’ di riposo per gli scalatori con tappe di trasferimento senza particolari ascese, la strada nel fine settimana torna a salire e i ciclisti saranno impegnati sulle Alpi. La tappa numero 19 da Embrun a Isola in programma venerdì 19 luglio, ha in serbo per gli atleti ben tre Gran Premi della Montagna con arrivo in salita proprio a Isola. Sarà un tappa estremamente emozionante in cui i primi della classe si daranno battaglia senza esclusioni di colpi e molto probabilmente gli attacchi saranno portati a 50 km dal traguardo sulla Cime de la Bonette che con i suoi 2802 metri di altitudine è la cima più alta di questa edizione della Grande Boucle.

Pogačar andrà ancora all’attacco?

Il fresco vincitore del Giro d’Italia Tadej Pogačar sinora ha dimostrato di essere il più forte in gara ed è difficile immaginare che in questa tappa si limiterà a difendersi. Non è abituato a farlo e, soprattutto, dà l’impressione di rischiare più il fuori giri quando si limita piuttosto che quando va a tutta. C’è però da capire cosa intenderanno fare Vingegaard ed Evenepoel che devono assolutamente provare un’azione per mettere in difficoltà lo sloveno e cercare di recuperare in classifica. Difficile immaginare che una fuga possa arrivare al traguardo, anche perché le squadre cercheranno di controllare l’andamento della gara almeno fino alla Cime de la Bonette.

Evenepoel può essere la sorpresa?

All’inizio di questo Tour de France tutti aspettavano il duello tra Pogačar e Vingegaard ma c’era enorme interesse nello scoprire cosa sarebbe riuscito a fare Remco Evenepoel. Il belga è reduce da un infortunio e non ha praticamente mai corso in questa stagione, ma si è presentato alla Grande Boucle in una buona condizione di forma aggiudicandosi anche la tappa a cronometro. In salita Remco si è difeso più che dignitosamente e in queste ultime tappe c’è da aspettarsi un suo attacco. Vingegaard, dal canto suo, è il Campione in carica ed è chiamato a difendere il titolo dello scorso anno quando, complice anche un Tadej non brillante come quest’anno, si dimostrò il più forte in salita e riuscì ad arrivare a Parigi con indosso la maglia gialla.

Staremo a vedere cosa ci riserverà questo finale di Tour de France ma ciò che è certo è che nelle ultime tre tappe lo spettacolo sarà assicurato. Pogačar resta l’uomo da battere ed è il favorito per la vittoria finale, ma occhio a Evenepoel e Vingegaard che non hanno nessuna intenzione di alzare bandiera bianca prima del dovuto e faranno di tutto per sorprendere il fenomeno sloveno.