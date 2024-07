L’edizione numero 111 del Tour de France si avvia a lunghe falcate verso le sue fasi conclusive e in testa alla classifica generale c’è ancora Tadej Pogačar: lo sloveno fresco vincitore del Giro d’Italia è a un passo da una storica doppietta Giro-Tour che manca dai tempi di Marco Pantani. Alle sue spalle continua il duello tra Vingegaard ed Evenepoel che si stanno ben comportando ma che per il momento nulla hanno potuto contro lo strapotere dello sloveno. Dopo le fatiche dei Pirenei la strada torna in piano e la 17esima tappa del Tour de France si adatta alle caratteristiche dei velocisti, anche se non sono da escludere le fughe.

Pronostici e quote Tappa 17 – Tour de France

Le quote risultano esatte al momento della pubblicazione, ma possono subire variazioni in momenti successivi.

Quote Vincente Tour de France Lottomatica Netbet Gioco Digitale Pogačar 1.45 1.40 1.45 Vingegaard 3.00 3.25 3.00 Evenepoel 16.00 15.00 15.00

Per qui non ha un conto gioco online, qui è possibile confrontare le promozioni attive in questo momento offerte dai migliori siti scommesse. Inoltre, in alcuni casi è possibile completare la registrazione e accedere a iniziative speciali utilizzando uno dei codici attivi:

Cosa aspettarsi dalla Tappa 17: da Saint Paul Trois Châteaux a Superdévoluy

Dopo le enormi fatiche dei Pirenei che hanno visto Pogačar dominare e allungare ulteriormente in classifica, la 17esima tappa del Tour è adatta ai velocisti, anche se l’altimetria presenta diversi metri di dislivello per cui non è da escludere che una fuga parta nei primi chilometri e arrivi sino al traguardo. Nel caso di arrivo in volata, uno dei grandi favoriti per la vittoria è ancora una volta l’immortale Mark Cavendish, fresco vincitore di una tappa anche in questa edizione del Tour che gli ha permesso di entrare nella storia come il ciclista con più vittorie di tappa nella storia della Grande Boucle, ben 35, una in più di un certo Eddy Merckx.

Pogačar dà uno scossone alla classifica

In maglia gialla sin da subito, Tadej Pogačar sta conducendo questo Tour de France in maniera magistrale, non risparmiandosi mai e attaccando ogni qualvolta se ne presenti l’occasione. Le tappe pirenaiche sono state un vero e proprio spettacolo, con lo sloveno che nella 14esima tappa ha staccato tutti sulle rampe della salita finale e alla fine è riuscito ad arrivare al traguardo con circa un minuto di vantaggio sugli inseguitori. Ora il distacco in classifica generale di Vingegaard è di circa due minuti, mentre Evenepoel insegue a circa due minuti e mezzo. Alle spalle del terzetto di testa c’è però il vuoto, a conferma che questi tre fenomeni stanno riuscendo ancora una volta a fare la differenza.

Evenepoel può ancora sperare nel colpaccio?

All’inizio del Tour tutti si aspettavano che Vingegaard e Pogačar fossero lì a giocarsi la vittoria di questa edizione della Grande Boucle, ma in pochi avevano pronosticato che dopo il brutto infortunio patito a inizio stagione Evenepoel potesse essere lì così competitivo a giocarsela con i due migliori ciclisti al mondo. E invece il belga sta impressionando tutti, e non tanto per le sue note abilità a cronometro, quanto per la sua capacità di tenere il passo dei migliori anche in salita. Con l’ultima tappa con arrivo a Nizza che sarà proprio una crono, Remco può dire ancora la sua anche per la vittoria del Tour e chissà che non possa essere proprio lui la rivelazione di questa edizione.

Continuano a latitare invece gli italiani, anche se Giulio Ciccone al momento vanta un piazzamento in Top 10 che, dati i presupposti e dato il valore degli avversari, è un risultato di tutto rispetto.