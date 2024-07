La stagione di F1 si avvia a lunghe falcate verso le fasi decisive e ancora una volta il dominatore assoluto è Max Verstappen. Il tre volte Campione del Mondo sta impressionando per la continuità di risultati trovata ma nell’ultima gara in Austria ha commesso un grave errore che gli è costato il podio e ha costretto al ritiro il britannico Norris.

L’attenzione degli appassionati è ora rivolta al prossimo GP di Silverstone che si terrà in territorio britannico domenica 7 luglio alle ore 15.00. Per pronosticare sull’evento si potranno usare i bonus scommesse proposti da numerosi operatori legali.

La McLaren è al livello della Red Bull?

La situazione in casa Red Bull

Sono anni che la Red Bull è per distacco la monoposto più veloce in pista, ma in questa stagione gli equilibri sembrano essere cambiati. Il gap che separava la Scuderia austriaca da Ferrari, McLaren e Mercedes è stato sensibilmente ridotto e oggi la differenza sembra farla principalmente Max Verstappen. L’olandese sta annichilendo il compagno di squadra Sergio Pérez, con il messicano che non è mai riuscito neanche minimamente ad avvicinarsi alle prestazioni del compagno di squadra e continua ad annaspare a centro griglia. È difficile capire se la differenza venga fatta in positivo da Verstappen o se, invece, Pérez non meriti più di guidare una Red Bull.

I progressi della McLaren

La McLaren è la Scuderia che è riuscita a mettere a segno i miglioramenti più significativi. I segnali che ci giungono in tal senso sono inequivocabili, con Lando Norris e Piastri che da diverse gare sono tra i più veloci in pista sia sul giro secco che con il passo gara. Proprio Norris sembra essere l’unico serio e credibile rivale di Verstappen in ottica titolo, anche se il ritiro rimediato nell’ultima gara in Austria pesa e peserà come un macigno ai fini della classifica.

Tra Verstappen e Norris è finito l’idillio?

Sino a qualche GP fa il rapporto dentro e fuori la pista tra Norris e Verstappen era stato ottimo, con i due che spesso scherzavano anche nel Paddock e mostravano stima e rispetto reciproco. Dopo la gara in Austria le cose sono cambiate e la responsabilità è attribuibile principalmente a Verstappen, reo di aver causato un contatto che ha costretto Norris al ritiro. Ciò che ha fatto indispettire maggiormente il britannico è stato l’atteggiamento di Max a fine gara, il quale non solo non si è scusato ma ha addirittura accusato il rivale. La sensazione, pertanto, è che sia nata una nuova rivalità che terrà banco da qui a fine stagione e nei prossimi anni.

La situazione in casa Ferrari

In tutto ciò i grandi delusi sono ancora una volta i tifosi della Ferrari che dopo qualche improvviso lampo sono tornati a doversi accontentare di prestazioni non propriamente entusiasmanti. Sia Leclerc che Sainz stanno faticando e non poco a tenere il passo dei migliori della classe, con la Rossa che al momento sembra essere la quarta forza alle spalle di McLaren, Red Bull e Mercedes.

Dopo anni di dominio assoluto Red Bull le cose sono finalmente cambiate e la F1 è tornata a essere competitiva. Verstappen resta l’uomo da battere, ma alle sue spalle i rivali stanno accorciando sempre di più il gap.

Pronostico Vincente MotoGP

Le quote indicate nella tabella seguente sono corrette al momento della pubblicazione, ma possono variare successivamente:

Quote Vincitore Lottomatica Netbet Gioco Digitale Verstappen 1.65 1.60 1.55 Norris 3.00 3.50 3.25

Per visualizzare le quote aggiornate in tempo reale e accedere ad ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti ufficiali dei vari operatori di scommesse online.