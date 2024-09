Questa settimana inizia la Champions League: esordio molto impegnativo all’orizzonte per il Milan che a San Siro riceve il Liverpool in una vera e propria classica del calcio europeo.

Ecco i migliori pronostici di Milan-Liverpool e le quote dei migliori bookmaker, offerte dai nostri esperti di scommesse online insieme ai consigli per puntare sulla sfida tra i rossoneri e i “Reds”.

Quote Milan-Liverpool: chi vincerà la partita?

Secondo i bookmaker e il Liverpool ad avere il favore del pronostico nella sfida contro il Milan nonostante l’impegno fuori casa. Ecco qui le quote della partita. Le quote possono subire delle variazioni: per conoscere i cambiamenti visitare i siti degli operatori.

Scommesse Milan-Liverpool: analisi match e pronostici

Sino ad ora l’inizio del ciclo di Paulo Fonseca al Milan non è stato esaltante con soli punti conquistati in quattro partite di campionato. I rossoneri sino ad ora hanno deluso le aspettative iniziali ma la roboante vittoria contro il Venezia potrebbe aver sbloccato la squadra. All’impegno di Champions la squadra arriverà senza Bennacer (infortunato con la nazionale algerina) e con qualche giocatore di rotazione in dubbio. Dovrebbe invece esserci Alvaro Morata, ripresosi dal guaio muscolare.

L’avvio del nuovo ciclo del Liverpool, ora guidato dal tecnico olandese Arne Slot, chiamato a sostituire un mito come Jurgen Klopp, rispetto a quello dei rossoneri è stato migliore con 3 vittorie in 4 partite. Bisognerà vedere però come i “Reds” metabolizzeranno la prima battuta d’arresto, arrivata sabato a sorpresa contro il Nottingham Forest. Il club inglese dove milita anche il “nostro” Federico Chiesa, avrà al netto di Curtis Jones tutti a disposizione.

Probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Pavlovic, Tomori, Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Morata.

Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; MacAllister, Gravenberch; Salah, Szoboszlai, Luis Diaz; Diogo Jota.

Quali scommesse piazzare per Milan-Liverpool? Pronostici e quote

Milan e Liverpool hanno rose che hanno nella qualità in avanti la caratteristica principale. Inoltre le ultime sfide in Champions hanno sempre regalato, al di là del risultato finale, almeno tre gol. Un numero di reti che potrebbe essere raggiunto e perché no pure superato anche in questa partita d’esordio.

Scommessa 1: over 3,5 a 2.50 su bet365

Considerando la propensione offensiva delle squadre, l’importanza della posta in palio nonché il valore simbolico di una sfida tra due club che si sono affrontati per ben due volte in finale di Champions, c’e da attendersi una partita che, da subito o col passare dei minuti, sarà avvincente. In questo scenario ci puo dunque anche stare che capiti un episodio da rigore.

Scommessa 2: rigore sì a 2.65 su Goldbet

Alvaro Morata è un giocatore che nelle partite importanti riesce spesso a trovare il guizzo vincente. L’attaccante spagnolo ha affrontato il Liverpool in 5 occasioni andando a segno una sola volta, proprio in Champions League, quando in maglia Atletico segnò la rete decisiva per il passaggio ai quarti dei “Colchoneros” nel 2020.

Scommessa 3: Morata segna sì a 3.50 su Snai

