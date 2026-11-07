WTA Chennai 2026, Tjen e Linette conquistano la prima finale dell’anno

Saranno l’indonesiana Janice Tjen e la polacca Magda Linette ad affrontarsi nella finale del WTA di Chennai e sarà la prima dell’anno per entrambe. Sul cemento indiano sono andate in scena quest’oggi le due semifinali, che hanno visto imporsi la testa di serie numero uno e numero tre, battendo rispettivamente l’americana Robin Montgomery e la russa Anastasia Zakharova.

Tjen potrà così difendere il titolo vinto proprio lo scorso anno a Chennai, in quella che sarà la terza finale della carriera. La tennista indonesiana va a caccia del bis dopo la vittoria in due set su Robin Montgomery con il punteggio di 6-3 6-4 dopo un’ora e ventiquattro minuti di gioco.

Adesso ci sarà la sfida con Linette, che torna dopo due anni a giocare una finale nel massimo circuito. La polacca ha disputato otto finali in carriera, ma l’ultima è datata luglio 2024, quando riuscì a conquistare il suo terzo titolo in quel di Praga. Una finale raggiunta con il successo in rimonta su Zakharova per 2-6 6-2 6-3 dopo una battaglia di quasi due ore di gioco.