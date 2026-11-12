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Hockey ghiaccio

Vipiteno e Cortina sorridono nel giovedì di Alps League

Pubblicato

31 secondi fa

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Per approfondire:
Renon-Vipiteno
Vipiteno / Carola Semino

Due vittorie ed una sconfitta. E’ questo il bilancio del giovedì valido per il Campionato Alps League 2026-2027 di hockey su ghiaccio. A sorridere nello specifico son state Vipiteno e Cortina, mentre l’Unterland si è dovuta arrendere all’extra time.

Ma andiamo con ordine. Dopo tre sconfitte consecutive la squadra veneta ha vinto nettamente il vìs-a-vìs contro il KHL Sisak, battendolo per 1-4 rimediando ad una partenza in salita, contrassegnata dal vantaggio provvisorio degli ospiti nel primo periodo. La situazione è cambiata nel secondo, complice il tris della SGC, preludio del poker calato nelle ultime battute del match. 

Sorride anche Vipiteno, capace di espugnare di misura il campo del Salzburg 2 sfruttando il guizzo di Livingston che, al 17:22 del terzo tempo, ha messo a referto il 3-4 finale. Finale amaro invece per l’Unterland, caduto al cospetto dello Zeller Eirbaren per 5-4 alzando bandiera bianca dopo il sigillo siglato dopo un minuto e trenta di supplementare da Jeszvosek su situazione di power-play.

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L’Alps League  tornerà domani, venerdì 13 novembre. Di seguito la classifica aggiornata.

ALPS LEAGUE 2026-2027: CLASSIFICA AGGIORNATA AL 12 NOVEMBRE

  1. HD Jesenice – 36 punti

  2. HC Migross Asiago – 34

  3. EK Die Zeller Eisbären – 32

  4. Rittner Buam SkyAlps – 29

  5. Adler Stadtwerke Kitzbühel – 24

  6. HC Meran/o Pircher – 19

  7. Red Bull Hockey Juniors – 18

  8. KHL Sisak – 17

  9. Wipptal Broncos Weihenstephan – 17

  10. HC Gherdeina valgardena.it – 16

  11. Hockey Unterland Cavaliers – 16

  12. EC-KAC Future Team – 13

  13. Sportivi Ghiaccio Cortina – 11

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