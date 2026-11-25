Sorrisi, sollievo e un pensiero speciale per chi non c’era. Al termine della maratona vinta in due tie-break (7-6 (2), 7-6 (11)) contro la Corea del Sud, Matteo Berrettini e Andrea Vavassori hanno raccontato a caldo le emozioni del doppio decisivo che ha spedito l’Italia in semifinale di Coppa Davis.

Il primo a prendere la parola è stato Andrea Vavassori, che ha esordito con una battuta rivolta a capitan Filippo Volandri prima di dedicare un pensiero sentito al suo storico compagno di doppio, Simone Bolelli, assente a Bologna: “Finalmente mi ha fatto giocare. No, sono felicissimo: vorrei ringraziare Bolelli che non c’è. Abbiamo fatto un grandissimo percorso e se ci sono è grazie a lui. Ringrazio il pubblico, è una grandissima cosa giocare qui a Bologna, però noi puntiamo ad arrivare in fondo. Voglio ringraziare il mio compagno di oggi“.

Subito dopo arriva il turno di Matteo Berrettini, protagonista assoluto nel finale ad altissima tensione dopo i set point annullati ai sudcoreani: “Siamo vivi e vegeti per miracolo. Ma questo è il bello della Davis, di giocare con Vavassori: ho provato a giocare come Bolelli, anche se quel doppio fallo nel secondo tie-break…Sono super felice di essere qui. Grazie a voi per il supporto e venerdì ci ritocca“.

Un passaggio di testimone ideale tra Bolelli e Berrettini, con il romano subito calato nel ruolo di doppista puro al fianco di Vavassori per trascinare gli azzurri alla sfida di venerdì contro la Cechia.