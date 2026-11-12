Tennis
United Cup 2027: l’elenco dei partecipanti di tutte le nazionali. Presenti 6 top10, assente Sinner
Il 2026 del tennis volge al termine, ma è già tempo di guardare al 2027. Nel massimo circuito internazionale, infatti, non c’è mai troppo tempo per tirare il fiato. In vista della nuova stagione, prima degli Australian Open, in programma dal 17 al 31 gennaio 2027, ci sarà un appuntamento ormai consolidato nel calendario: la United Cup.
Si tratta della competizione a squadre nazionali che, da alcuni anni, inaugura il circuito professionistico, offrendo a giocatori e giocatrici l’opportunità di rappresentare il proprio Paese, conquistare punti per il ranking e testare la propria condizione in vista del primo Slam stagionale. La manifestazione, come da tradizione, si svolgerà in Australia e vedrà anche la partecipazione dell’Italia. L’appuntamento è fissato dal 1° al 10 gennaio, con incontri in programma tra Perth e Sydney.
Il Bel Paese sarà rappresentato in singolare da Flavio Cobolli (n. 6 ATP) ed Elisabetta Cocciaretto, reduce da un intervento chirurgico al ginocchio sinistro e chiamata a ritrovare il ritmo partita e le migliori sensazioni sul campo. Non ci sarà, invece, Jasmine Paolini, protagonista delle precedenti edizioni. Stesso discorso per Jannik Sinner, che non sarà tra i tennisti presenti, alle prese col recupero dall’infortunio al ginocchio destro. A completare la formazione azzurra saranno Andrea Pellegrino, Filippo Romano, Nuria Brancaccio e Angelica Morarelli. Il format prevede confronti tra nazionali articolati in tre incontri: un singolare maschile, un singolare femminile e un doppio misto.
Le 18 nazionali partecipanti sono state suddivise in sei gironi da tre squadre ciascuno: i gruppi A, C ed E si disputeranno a Perth, mentre B, D ed F avranno come sede Sydney. Al termine della fase a gironi accederanno ai quarti di finale le sei vincitrici dei rispettivi gruppi, oltre alla migliore seconda classificata di ciascuna delle due città.
L’Italia farà il proprio esordio il 2 gennaio contro la Danimarca, nella sessione diurna di Perth, con inizio alle 03:00 italiane. Il giorno successivo, domenica 3 gennaio, gli azzurri affronteranno il Canada nella sessione serale australiana, in programma alle 10:00 italiane. Si prospetta un girone particolarmente impegnativo, considerando il livello dei giocatori schierati dalle avversarie. La Danimarca potrà infatti contare su Holger Rune e Clara Tauson, entrambi in grado di garantire un rendimento di alto livello. Il Canada, dal canto suo, risponderà con Felix Auger-Aliassime e Victoria Mboko, due elementi di assoluto valore.
Il torneo, nel complesso, vedrà ai nastri di partenza sei giocatori attualmente presenti nella top 10 dei rispettivi circuiti. Oltre a Cobolli, gli Stati Uniti potranno schierare Ben Shelton (n. 4 ATP) e Coco Gauff (n. 4 WTA), mentre la Francia punterà su Arthur Fils (n. 7 ATP). La Spagna, invece, dovrà fare a meno di Carlos Alcaraz, ma potrà contare sull’emergente Rafael Jodar (n. 9). Attenzione anche alla Cechia, che schiererà Linda Noskova (n. 8 WTA), vincitrice di Wimbledon 2026, oltre a un giocatore potente e competitivo come Jiri Lehecka (n. 14 ATP). Un quadro che conferma l’elevato livello tecnico della competizione e lascia presagire una United Cup ricca di spunti interessanti in vista dell’inizio della stagione.
ENTRY LIST UNITED CUP 2027
ARGENTINA
ATP: Tomas Martin Etcheverry, Mariano Kestelboim, Guido Andreozzi
WTA: Solana Sierra, Jazmin Ortenzi, Nicole Fossa Huergo
AUSTRALIA
ATP: Rinky Hijikata, Alex Bolt, Marc Polmans
WTA: Talia Gibson, Daria Saville, Ellen Perez
BELGIO
ATP: Alexander Blockx, Gauthier Onclin, Sander Gille
WTA: Elise Mertens, Polina Bakhmutkina, Magali Kempen
CANADA
ATP: Felix Auger-Aliassime, Alexis Galarneau, Cleeve Harper
WTA: Victoria Mboko, Kayla Cross, Gabriela Dabrowski
CECHIA
ATP: Jiri Lehecka, Dalibor Svrcina, Petr Nouza
WTA: Linda Noskova, Laura Samson, Jesika Maleckova
CROAZIA
ATP: Dino Prizmic, Matej Dodig, Mate Pavic
WTA: Donna Vekic, Lucija Ciric Bagaric
DANIMARCA
ATP: Holger Rune, Elmer Moller, Johannes Ingildsen
WTA: Clara Tauson, Emma Kamper
FRANCIA
ATP: Arthur Fils, Geoffrey Blancaneaux, Manuel Guinard
WTA: Diane Parry, Leolia Jeanjean, Fiona Ferro
GERMANIA
ATP: Yannick Hanfmann, Florian Broska, Kevin Krawietz
WTA: Tamara Korpatsch, Mona Barthel, Mina Hodzic
GRAN BRETAGNA
ATP: Arthur Fery, Jan Choinski, Neal Skupski
WTA: Emma Raducanu, Francesca Jones, Olivia Nicholls
GRECIA
ATP: Stefanos Tsitsipas, Ioannis Xilas
WTA: Maria Sakkari, Despina Papamichail, Sapfo Sakellaridi
KAZAKHSTAN
ATP: Aleksandr Shevchenko, Dmitry Popko
WTA: Yulia Putintseva, Zhibek Kulambayeva
ITALIA
ATP: Flavio Cobolli, Andrea Pellegrino, Filippo Romano
WTA: Elisabetta Cocciaretto, Nuria Brancaccio, Angelica Moratelli
POLONIA
ATP: Hubert Hurkacz, Maks Kasnikowski, Jan Zielinski
WTA: Maja Chwalinska, Martyna Kubka, Katarzyna Piter
SPAGNA
ATP: Rafael Jodar, Nikolas Sanchez Izquierdo, Benjamin Winter Lopez
WTA: Paula Badosa, Leyre Romero Gormaz, Yvonne Cavalle-Reimers
SVIZZERA
ATP: Jerome Kym, Leandro Riedi, Jakub Paul
WTA: Belinda Bencic, Susan Bandecchi, Naima Karamoko
UNGHERIA
ATP: Fabian Marozsan, Zsombor Piros
WTA: Anna Bondar, Panna Udvardy, Fanny Stollar
USA
ATP: Ben Shelton, Keegan Smith, Christian Harrison
WTA: Coco Gauff, Varvara Lepchenko, Nicole Melichar-Martinez