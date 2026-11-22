Una straordinaria Carlotta Missaglia si è aggiudicata la tappa di Tauranga (Nuova Zelanda) valevole per la World Triathlon Cup 2026. La gara, che si è disputata su distanza sprint, ha visto le seguenti distanze: 750 metri nella parte di nuoto, 20 chilometri nella sezione di bici (suddivisi in 4 giri) e 5 chilometri nella fase conclusiva dedicata alla corsa, divisi in 2 tornate.

Carlotta Missaglia ha fatto sua la prova in terra neozelandese con il tempo complessivo di 57:33, chiudendo con 4 secondi di vantaggio sulla spagnola Sara Guerrero Manso, mentre completa il podio la slovacca Zuzana Michalickova a 8 secondi di distacco.

Quarta posizione per un’altra spagnola, Maria Casals Mojica che taglia il traguardo a 11 secondi dalla vetta, quinta per la padrona di casa Nicole van der Kaay a 13 secondi, mentre in sesta troviamo l’ungherese Marta Kropko che conclude a 16 da Missaglia.

Centra la settima posizione l’olandese Eva Daniels a 25 secondi, quindi ottava per la statunitense Erika Ackerlund a 32, nona per la ceca Heidi Jurankova a 43, mentre completa la top10 la statunitense Kelly Wetteland a 45.