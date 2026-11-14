Triathlon, ottima top5 per Verena Steinhauser a Miyazaki nella World Cup

La Francia si conferma dominante nella terra del Sol Levante, ma l’Italia non è affatto da meno. Ilona Hadhoum, infatti, si è aggiudicata la tappa di Miyazaki (Giappone) valevole per la World Triathlon Cup 2026, mentre Verena Steinhauser centra una brillante top5 nella tappa asiatica.

La tradizionale tappa nipponica di fine anno si è disputata su distanza sprint, ovvero con 750 metri nella parte di nuoto, 20 chilometri nella sezione di ciclismo e 5 chilometri nel tratto conclusivo di corsa. La vittoria, come detto, è andata alla francese classe 2004 che ha concluso la sua fatica con il tempo complessivo di 59:08, rifilando distacchi importanti a tutte le rivali.

In seconda posizione, per esempio, troviamo la cinese Xinyu Lin che si ferma a 29 secondi distacco, mentre completa il podio slovacca Zuzana Michalckova che chiude a 33. Quarta posizione per la spagnola Maria Casala Mojica a 37 mentre, come detto, è ottima quinta la nostra Verena Steinhauser che si ferma 38 secondi da Hadhoum.

Sesta posizione, con il medesimo distacco dell’azzurra, per la canadese Sidney Clement, settima per la statunitense Erika Ackerlund a 40, quindi ottava per un’altra canadese, Isla Britton a 45, nona per l’australiana Charlotte Derbyshire a 49, mentre conclude al decimo posto la rappresentante delle Bermuda, Erica Hawley a 52.