Triathlon, Diana Isakova vince la tappa di Hong Kong della World Cup. Steinhauser nella top10

Diana Isakova si è aggiudicata la tappa di Hong Kong valevole per la World Triathlon Cup 2026. Presso il Lung Wo Road abbiamo assistito ad una gara disputata su distanza sprint che ha proposto grandissimo equilibrio, tanto che le prime quattro a tagliare il traguardo hanno chiuso in appena 3 secondi!

Come detto, però, il successo è andato alla russa classe 1999 Diana Isakova che ha completato lo sforzo con il tempo complessivo di 55:39 bruciando proprio sul traguardo la lussemburghese Jeanne Lehair, mentre completa il podio la cinese Anqi Huang con un distacco di un solo secondo.

Quarta posizione per un’altra russa, Valentina Riasova, che chiude a 3 secondi dalla sua connazionale, quinta per la britannica Bethany Cook a 18 secondi, sesta per la francese Mathilde Gautier a 21. Centra il settimo posto la ceca Heidi Jurankova a 24 secondi dalla vetta, ottavo per la spagnola Maria Casals Mojica a 30, quindi nona la prima delle italiane, Verena Steinhauser a 34 con la russa Iana Chenskaia che completa la top10 a 45.

Si ferma in dodicesima posizione, infine, la nostra Beatrice Mallozzi che chiude la gara con un distacco di 51 secondi dalla vetta.