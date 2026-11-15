Trace Crowe si tiene stretta la testa ad Austin dopo tre giri

Si è chiuso il terzo giro all’Austin Championship presented by Compliance Solutions. Al Fazio Canyons Course dell’Omni Barton Creek Resort & Spa di Austin al comando c’è, da solo, Trace Crowe, che non molla la leadership figlia del 62 nel primo giro e resta davanti a -14: potrebbe essere la settimana più bella del trentenne, ancora primo dopo il -1 del sabato.

Alle sue spalle terzetto di esperti a -13, con Chad Ramey che rimonta grazie all’odierno -5 e aggancia sia il finlandese Sami Valimaki che il sudafricano Erik van Rooyen. Nessuno di loro era alla piazza d’onore ieri (di fatto sono crollati quasi tutti quelli che erano secondi dopo il secondo giro).

Quinta posizione in coppia per Max Greyserman e Ben Kohles, entrambi a -12, mentre il gruppo dei settimi a -11 comprende Zac Blair, Austin Smotherman, Will Gordon, John VanDerLaan, Tommy Morrison, il portoricano Rafael Campos, il norvegese Kristoffer Ventura e il taiwanese Kevin Yu (Cina Taipei, ricordiamo, è il nome sportivo di Taiwan).

Proprio Yu era secondo ieri, ma tanto lui quanto Brian Harman quanto anche Neal Shipley e lo stesso Ventura hanno avuto un sabato abbastanza dimenticabile. Chi, invece, sta continuando a tenere piuttosto bene è l’amateur Miles Russell, 15° a -10 e in buona posizione per firmare un risultato significativo.