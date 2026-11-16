Toto Wolff sul futuro in Ferrari di Kimi Antonelli: “Le possibilità sono zero virgola zero”

Il ritorno di un pilota italiano sul tetto del mondo della F1, a distanza di 73 anni dall’ultimo trionfo di Alberto Ascari nel 1953, ha inevitabilmente riacceso l’entusiasmo del pubblico italiano. La consacrazione di Kimi Antonelli ha aperto nuovi scenari sul futuro del giovane bolognese, alimentando soprattutto le suggestioni legate a un possibile approdo in Ferrari.

Un’ipotesi affascinante, considerando il digiuno iridato della scuderia di Maranello: l’ultimo titolo piloti risale infatti al 2007, conquistato da Kimi Raikkonen, mentre per quello Costruttori bisogna tornare al 2008.

Ma quanto è concreta la possibilità di vedere, un giorno, Antonelli vestire il rosso? A fare chiarezza è stato Toto Wolff, che in una lunga intervista rilasciata alla Bild ha affrontato direttamente il tema, rispondendo a una domanda sulla possibilità di perdere il proprio talento a vantaggio della Ferrari, come già accaduto in passato con Lewis Hamilton.

La posizione del responsabile Mercedes è apparsa estremamente netta. “Zero virgola zero“, ha risposto senza esitazioni alla domanda sull’eventualità di un trasferimento. Wolff ha poi spiegato le ragioni della propria tranquillità, facendo riferimento al rapporto di fiducia costruito con il pilota e con la sua famiglia: “Kimi e la famiglia sono persone leali“.

Una convinzione che, per il manager austriaco, non si fonda soltanto sulla componente personale, ma anche sulle prospettive sportive del progetto Mercedes. “In questo caso sì, sono convinto. Non è solo un fatto di lealtà. In questa stagione ha dimostrato che possiamo vincere gare e titoli e questa, per un pilota è la cosa più importante, Kimi incluso. Lui fa parte della Mercedes come le ruote fanno parte di una macchina“.

Il Team Principal considera il giovane italiano una risorsa fondamentale per il presente e per il futuro della squadra, soprattutto alla luce dei risultati ottenuti e della possibilità di continuare a competere ai massimi livelli. Un legame che, almeno nelle intenzioni del dirigente, va ben oltre il semplice rapporto professionale.

A confermare questa sintonia ci sarebbe anche una dichiarazione dello stesso Antonelli, pronunciata dopo la conquista del titolo mondiale e richiamata da Wolff nel corso dell’intervista: “Anche per questo dopo aver vinto il titolo ha detto che non riusciva ad immaginarsi di guidare per altri team che non siano la Mercedes“.