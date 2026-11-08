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CiclismoCiclocross

Ciclocross: Thibau Nys torna a vincere gli Europei, tripletta belga. Bertolini in top-20

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3 ore fa

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Thibau Nys
Thibau Nys - IPA/Sport

Era il grande favorito della vigilia e Thibau Nys ha rispettato le attese, conquistando il titolo europeo nella prova élite maschile di ciclocross a Zeddam. Il belga ha gestito con attenzione le prime fasi di gara, disputate a ritmi inizialmente controllati da un gruppo numeroso, prima di aumentare progressivamente l’andatura. La selezione è arrivata nella seconda parte della corsa, quando Nys ha cominciato a fare la differenza sulle difficoltà tecniche del percorso, a partire dalla lunga scalinata.

Nel finale il principale rivale è diventato il connazionale Joran Wyseure, capace di rimanere insieme a lui dopo una serie di accelerazioni. I due belgi hanno preso un margine sugli inseguitori e si sono giocati le medaglie più importanti nell’ultimo giro. Proprio sulla scalinata decisiva Nys ha trovato l’allungo vincente, staccando Wyseure e involandosi verso il traguardo. Per il belga è il secondo titolo europeo della carriera, dopo quello conquistato nel 2024, nella passata stagione aveva invece chiuso al secondo posto.

La festa del Belgio è stata completata da Niels Vandeputte, che ha conquistato il bronzo regolando allo sprint l’olandese Joris Nieuwenhuis. Tra i migliori si sono inseriti lo svizzero Kevin Kuhn, quinto, e il britannico Cameron Mason, sesto dopo una notevole rimonta nella parte conclusiva della gara.

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In casa Italia, Gioele Bertolini ha terminato al diciassettesimo posto, riuscendo a entrare nella top-20 e fermandosi a un passo dalle prime quindici posizioni. Più indietro l’altro azzurro al via, Federico Ceolin, venticinquesimo con un ritardo di 3’18” dal vincitore.

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