Tiro a volo: la “Rinascita d’oro” di Jessica Rossi, l’ascesa di Erica Sessa. Il trap femminile impressiona ai Mondiali

Da Maribor 2009 a Doha 2026: un salto temporale di 15 anni denso di emozioni, di altalene, di medaglie e delusioni e di una nuova rinascita per Jessica Rossi, l’highlander del tiro a volo italiano che in Qatar ha vinto il suo quarto titolo mondiale individuale strappando anche il pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028.

La guardi e subito ti viene in mente quel mirabolante oro a Cinque Cerchi di Londra 2012, ma nel frattempo per l’atleta classe 1992 ne è passata di acqua sotto i ponti e di piattelli sopra le pedane. Da teenager a donna fino all’arrivo della maternità: attraversando momenti piacevoli, pressioni, delusioni e risalite. A Doha ha vissuto giornate incredibili, in un crescendo sempre più acuto: dal 47/50 della prima giornata di qualificazione al complessivo 119/125 che le ha consentito di prendersi la prima testa di serie per la finalissima.

A quel punto l’atto finale, con in palio medaglie iridate e pass olimpici. Inizio glaciale della tiratrice nata a Cento, ma cresciuta a Crevalcore: 24 piattelli sbriciolati perfettamente, l’uno dopo l’altro, in modalità Londra. Poi il momento di crisi: 3 errori nei successivi 4 colpi, una mazzata difficile da assorbire, anche perché alle spalle a rinvenire c’era la campionessa olimpica di Parigi 2024, la guatemalteca Adriana Ruana Oliva.

Faccia a faccia: 25 Rossi – 24 Ruana Oliva. Ultimi due piattelli, con l’inerzia per la centroamericana. A quel punto però l’esperienza e la capacità di isolarsi hanno fatto la differenza: non reprimere le emozioni, ma viaggiarci sopra per andare a creare nei cieli qatarioti quella “polvere rosa” che è sempre stata indissolubilmente legata alla sua carriera.

La quarta affermazione planetaria in carriera (2009, 2013, 2017, 2026) e la possibilità andare a un’altra Olimpiade dopo Londra 2012, Rio 2016, Tokyo (da portabandiera) 2021 e Parigi 2024. Attenzione però, perché per l’Italia le buone notizie non sono finite. E’ vero che non sono arrivate ulteriori medaglie, ma da registrare c’è l’ottimo quarto posto di Erica Sessa. Un piazzamento di assoluta consapevolezza per la tiratrice di Cava de’ Tirreni: numero 1 del ranking mondiale.

Dal 2024 in poi – anno in cui si è classificata in 2a posizione alle Finals di Nuova Delhi – la sua costanza nell’attestarsi in altissimo è diventata un fattore tangibile. Classe 1998, ha vinto quest’anno a Tangeri in CdM mettendo a referto anche il 3° a Lonato del Garda. E se fosse arrivato il suo momento in ottica Los Angeles 2028? Il ballottaggio, per il secondo slot italiano da conquistare, sarà inevitabilmente con una Silvana Stanco non apparsa brillante in questi Mondiali.

La concorrenza interna stimola l’innalzamento delle prestazioni: questo è un fatto. Vedremo se una delle due sarà in grado di prendersi una carta con scritto “Road to California…”, anche perché non va dimenticato che negli USA il trap avrà a disposizione, secondo rotazione quadriennale, anche la gara in Mixed Team, che potrebbe diventare un’opportunità in più così come è stato nello skeet per Diana Bacosi e Gabriele Rossetti a Parigi 2024.