Tiro a segno, Florian Peter oro nella pistola 25 metri. Azzurri fuori dalla top15

Termina con il trionfo di Florian Peter la gara riservata alla pistola 25 metri, segmento facente parte dei Campionati Mondiali 2026 di tiro a segno, competizione attualmente in scena presso il poligono di Lusail, a Doha. Ottima prestazione per il tedesco, il quale ha superato di un solo colpo il francese Clement Bessaguet.

Nella fattispecie, il tiratore teutonico è arrivato al totale di 33 punti, superando di una lunghezza il diretto rivale transalpino, piazzatosi al posto d’onore con 32 precedendo così il connazionale Jean Quiquampoix, bronzo con il punteggio di 26. importante rimarcare come la quarta casella sia stata occupata da un altro atleta proveniente dalla Germania, ovvero Emanuel Mueller con 23.

Da citare inoltre la quinta piazza del ceco Matej Rampula, il quale ha raggiunto lo score di 15, la sesta dell’indiano Dewa Putu Yadi Suteya (12), la settima dell’ucraina Volodymir Pasternak (8) e l’ottava del sudcoreano Gunhyeok Lee (7).

Il migliore italiano del lotto si è rivelato essere Massimo Spinella, il quale ha centrato la diciassettesima piazza con il punteggio totale di 581-12x. Più indietro invece gli altri connazionali. Riccardo Mazzetti si è infatti accontentato della ventisettesima piazza con 575-17x, quarantaquattresimo invece Angelo Palella con 565-14x.