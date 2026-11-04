Tiro a segno, doppietta cinese nella carabina mista ai Mondiali. Salafia e Sollazzo sfiorano la finale

Doppietta cinese nella finale della carabina ad aria compressa da 10 metri a coppie miste dei Mondiali senior 2026 di tiro a segno, in corso di svolgimento a Doha, in Qatar: bronzo alla Corea del Sud, mentre in casa Italia sono sesti e sfiorano l’ingresso in finale Carlotta Salafia e Danilo Dennis Sollazzo.

Nella finale a quattro si impone Cina 1 di Wang Zifei e Sheng Lihao, che supera i connazionali di Cina 2, Du Yuchen e Zhang Changhong, sconfitti nel duello conclusivo per 506.1 a 504.4, mentre la medaglia di bronzo va a Corea del Sud 1 di Ban Hyojin e Park Hajun, eliminati in terza posizione a quota 440.1.

Resta ai piedi del podio, invece, Ungheria 1 di Eszter Denes ed Istvan Marton Peni, usciti di scena in quarta posizione a quota 376.2. In questa gara a coppie miste non erano in palio carte olimpiche, in quanto i pass non nominali per Los Angeles 2028 vengono assegnati solamente nelle prove individuali.

Escono nelle qualificazioni le due coppie azzurre in gara: si ferma a 1.1 dal passaggio alla finale Italia 1 di Carlotta Salafia e Danilo Dennis Sollazzo, sesti a quota 632.4, mentre resta più attardata Italia 2 di Sofia Ceccarello ed Edoardo Bonazzi, che si classificano al 40° posto con 626.3.