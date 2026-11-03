Surf, Gabriel Medina e Caity Simmers vincono nel Philippines Pro. 9° Leonardo Fioravanti

Le storiche onde di Cloud 9 non hanno tradito le attese, regalando uno spettacolo mozzafiato per l’edizione del Philippines Pro, penultima e cruciale tappa del Championship Tour della World Surf League. Nelle acque del Pacifico i verdetti sono stati pesantissimi, rimescolando completamente le carte in vista del gran finale di stagione.

Nel tabellone maschile, a dettare legge è stato un monumentale Gabriel Medina. Il tre volte campione del mondo brasiliano è tornato al successo nel massimo circuito dopo oltre tre anni di digiuno, superando in una finale tiratissima l’australiano Jack Robinson. Con questa vittoria, Medina si lancia con prepotenza all’inseguimento del leader della classifica Yago Dora, accendendo un infuocato derby brasiliano per l’iride. Tra le donne, il trionfo porta la firma della statunitense Caity Simmers, campionessa del mondo in carica, che ha domato le destre filippine battendo l’australiana Isabella Nichols e confermandosi al terzo posto della generale.

Per i colori azzurri, la tappa asiatica ha lasciato un retrogusto amaro. Leonardo Fioravanti ha visto arrestarsi la sua corsa già ai sedicesimi di finale, eliminato dall’australiano George Pittar al termine di una heat tirata fino all’ultimo secondo. Un passo falso che spegne definitivamente le ultime speranze matematiche di titolo per il surfista romano, autore comunque di una stagione memorabile che lo ha visto trionfare a El Salvador e indossare la maglia gialla di leader del circuito.

Nonostante lo stop nelle Filippine, Fioravanti difende con i denti il sesto posto nella classifica generale con 45.015 punti, a un soffio dalla top-5 mondiale guidata da Dora (54.950) e Medina (53.210).

Ora tutti gli occhi sono puntati sulle Hawaii. Sarà la mitica e spaventosa onda di Pipeline, con il Lexus Pipe Pro in programma dall’8 dicembre, a fare da giudice supremo. Con ben 15.000 punti in palio per il vincitore, l’evento finale decreterà ufficialmente i nuovi campioni del mondo e stabilirà la graduatoria definitiva, con Fioravanti pronto a dare il tutto per tutto per agganciare uno storico podio mondiale.