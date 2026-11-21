AtleticaSport in tv
Su che canale vedere in tv Yeman Crippa, Cinque Mulini 2026: orario esatto, programma, streaming
Yeman Crippa è uno degli osservati speciali in vista della Cinque Mulini 2026, edizione numero 94 della storica corsa campestre che va in scena ininterrottamente dal 1933 a San Vittore Olona (Milano). Appuntamento fissato domenica 22 novembre sui prati sanvittoresi per la grande classica lombarda valevole come prova Gold del World Athletics Cross Country Tour.
Tre settimane dopo aver conquistato un fantastico secondo posto alla Maratona di New York, il trentenne azzurro si mette alla prova nel cross tra i mulini (dove vanta una piazza d’onore come miglior risultato personale nel 2023) con l’obiettivo di regalare all’Italia un successo che manca all’appello da quarant’anni (Alberto Cova nel 1986). Crippa dovrà però fronteggiare alcuni atleti di spessore come l’eritreo Saymon Amanuel (vincitore della passata edizione) ed i giovani keniani Frankline Kibet (campione del mondo U20 in carica), Andrew Kiptoo Alamisi (secondo alla Cinque Mulini 2024 quando aveva solo 17 anni) e Andrew Kiptoo.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario esatto, il palinsesto tv e streaming della gara maschile della Cinque Mulini 2026 con Yeman Crippa. La competizione sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD, prevista la diretta streaming su Rai Play, garantita la diretta live testuale su OA Sport.
CALENDARIO YEMAN CRIPPA CINQUE MULINI 2026
Domenica 22 novembre
Ore 12.30 Gara maschile Cinque Mulini, con Yeman Crippa – Diretta tv su RaiSportHD
PROGRAMMA YEMAN CRIPPA CINQUE MULINI 2026: COME VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: RaiSportHD.
Diretta streaming: Rai Play.
Diretta testuale: OA Sport.