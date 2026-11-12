Su che canale vedere in tv Perugia-Trento e Verona-Civitanova: orari semifinali e finale Supercoppa Italiana volley 2026

Parma torna capitale della pallavolo italiana per assegnare il primo trofeo della stagione. Sabato 14 novembre il PalaRaschi ospiterà le 2 semifinali: alle 15.30 Sir Susa Scai Perugia-Itas Trentino, alle 18.00 Rana Verona-Cucine Lube Civitanova. Entrambe saranno trasmesse in diretta su Rai Sport e VBTV. Il livello è quello della Champions League, competizione alla quale parteciperanno tutte le protagoniste della Final Four.

Il successo non indirizzerà necessariamente l’intera annata, ma sollevare una coppa già a novembre può rafforzare certezze e ambizioni. Perugia difende il titolo e cerca l’ottava affermazione, che le permetterebbe di superare Treviso in cima all’albo d’oro dopo 4 trionfi consecutivi. Trento ha vinto 3 edizioni, Civitanova 4, mentre Verona insegue il primo sigillo.

La scelta di Parma aggiunge fascino all’appuntamento. Negli anni Ottanta la Santal conquistò 2 scudetti, 3 Coppe Italia e 2 Coppe dei Campioni consecutive. La Maxicono raccolse quella eredità e nel 1990 completò uno storico Grande Slam con scudetto, Coppa Italia, Coppa delle Coppe, Supercoppa europea e Mondiale per Club. Renan Dal Zotto, Andrea Giani, Marco Bracci e Andrea Zorzi furono alcuni dei protagonisti di un ciclo irripetibile, completato da altri 2 titoli italiani nel 1992 e 1993.

Perugia-Trento arriva appena 6 giorni dopo il confronto di campionato vinto dagli umbri per 3-2 alla BTS Arena. La capolista è ancora imbattuta e in quella occasione ha attaccato con un impressionante 70%, trascinata dai 26 punti di Ferre Reggers, dai 22 di Oleh Plotnytskyi e dai 18 di Kamil Semeniuk. Simone Giannelli dispone di numerose soluzioni anche al centro, dove Sanguinetti, Loser, Crosato e Solé garantiscono profondità e caratteristiche differenti.

Trento ha comunque conquistato il primo e il terzo set, dimostrando di poter reggere il confronto. Alessandro Michieletto e Theo Faure rappresentano i principali riferimenti offensivi, Lavia offre equilibrio e Adriano Xavier può incidere entrando dalla panchina. La squadra di Marcelo Mendez dovrà migliorare la continuità in ricezione, coinvolgere Flavio e Nedeljkovic e impedire a Perugia di costruire lunghe serie al servizio. Gli umbri, già vittoriosi per 3-0 nella semifinale della precedente edizione, partono favoriti, ma la gara secca riduce le distanze.

La seconda sfida propone un altro incrocio già visto. Un anno fa Verona eliminò Civitanova dalla Supercoppa vincendo per 3-1, mentre nella prima giornata dell’attuale campionato la Lube si è imposta per 3-0 al Pala Magis. I marchigiani arrivano a Parma con 5 successi, 15 punti e soltanto 2 set persi. Contro Modena hanno trovato 35 punti da Aleksandar Nikolov, mentre nel netto 3-0 inflitto a Milano è emersa una distribuzione più equilibrata, guidata dalla regia di Simeon Nikolov e dalla prova di Gargiulo.

Il servizio della Lube può diventare il fattore decisivo, soprattutto contro una ricezione veronese apparsa in difficoltà nella sconfitta per 3-0 a Piacenza. Verona deve ritrovare la squadra capace di rimontare Milano dallo 0-2, con Noumory Keita autore di 31 punti. Fabio Soli avrà però bisogno anche di Buchegger, Mozic, Sani e del gioco centrale, perché affidare l’intero attacco a Keita renderebbe prevedibile la costruzione di Motta Paes.

Civitanova si presenta con maggiore continuità, Verona con il ricordo della finale raggiunta nella scorsa edizione. Perugia vuole prolungare il proprio dominio, Trento cerca la rivincita: il primo trofeo della stagione sarà assegnato nel palazzetto che ha custodito alcune delle pagine più importanti del volley italiano.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle semifinali di Supercoppa maschile di volley.

CALENDARIO SUPERCOPPA MASCHILE VOLLEY OGGI

Sabato 14 novembre

Ore 15.30 – Sir Susa Scai Perugia vs Itas Trentino – Diretta TV su Rai Sport, diretta streaming su RaiPlay e VBTV

Ore 18.00 – Rana Verona vs Cucine Lube Civitanova – Diretta TV su Rai Sport, diretta streaming su RaiPlay e VBTV