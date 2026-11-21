Nadia Battocletti è pronta a rimettersi in gioco inaugurando la sua stagione invernale con la partecipazione al Cross Internacional de Atapuerca 2026, tappa del World Cross Country Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante di corsa campestre). La fuoriclasse azzurra tornerà in gara due mesi e mezzo dopo la vittoria nei 1500 metri al Palio della Quercia ottenuta sulla pista di Rovereto.

La regina del mezzofondo europeo sarà una delle donne da battere in Spagna lungo un percorso ricco di saliscendi che prevede un impegno di 7,18 chilometri complessivi. La campionessa continentale dei 5000 e dei 10.000 metri dovrà fare i conti in primis con due avversarie di alto livello: la tunisina Marwa Bouzayani (quarta agli ultimi Mondiali sui 3000 siepi) e l’etiope Asefu Abreha.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della gara senior femminile del Cross di Atapuerca con Nadia Battocletti. La gara sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube di European Athletics, garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO NADIA BATTOCLETTI CROSS ATAPUERCA 2026

Domenica 22 novembre

Ore 12.45 Cross Internacional de Atapuerca, gara seniores femminile: con Nadia Battocletti – Diretta streaming sul canale YouTube di European Athletics

PROGRAMMA NADIA BATTOCLETTI CROSS ATAPUERCA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: canale YouTube di European Athletics.

Diretta testuale: OA Sport.