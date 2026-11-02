Stefano Domenicali esalta Antonelli: “La sua grandezza non si misura solo attraverso i record”

Kimi Antonelli ha vinto il Mondiale di Formula Uno 2026 con quattro gare d’anticipo, realizzando un’impresa che entra di diritto nella storia dello sport italiano e del motorsport internazionale. A 20 anni il pilota bolognese della Mercedes è diventato il campione iridato più giovane della storia in F1, regalando all’Italia un alloro che mancava dai tempi di Nino Farina (1950) e Alberto Ascari (1952 e 1953). Tra i tanti addetti ai lavori che hanno celebrato il trionfo del casalecchiese, non poteva mancare il commento del suo corregionale Stefano Domenicali.

“Oggi Kimi Antonelli ha fatto la storia. Diventare il più giovane Campione del Mondo di Formula 1 è un traguardo straordinario, conquistato grazie a un talento eccezionale, coraggio e determinazione. È per me motivo di immenso orgoglio vedere Kimi diventare il primo Campione del Mondo italiano di Formula 1 dai tempi di Alberto Ascari nel 1953. Il nostro Paese ha atteso questo momento per 73 anni e oggi un’intera nazione festeggia un suo connazionale che ha raggiunto l’apice assoluto del nostro sport“, ha dichiarato ieri il CEO della F1.

“La grandezza non si misura solo attraverso i record, ma anche attraverso le generazioni che è in grado di ispirare. Kimi ha catturato l’immaginazione di milioni di appassionati in tutto il mondo, dimostrando ai giovani che non esistono limiti a ciò che si può ottenere con dedizione, fiducia in se stessi e duro lavoro. In ogni parte del globo, i ragazzi e le ragazze che oggi lo guardano vedranno in Kimi la prova vivente che anche i sogni più grandi possono diventare realtà“, ha aggiunto l’ex team principal della Ferrari.

“Da oggi, il suo nome si aggiunge a quello delle leggende del nostro sport. È stato scritto un nuovo capitolo nella storia della Formula 1 e sono fermamente convinto che questo sia solo l’inizio di un’eredità straordinaria. Congratulazioni a Kimi, alla Mercedes e alla sua famiglia per questo traguardo incredibile. L’intera comunità della Formula 1 è orgogliosa di celebrare questo momento speciale insieme a loro“, le belle parole spese da Domenicali per Antonelli.