Sport in tv
Sport in tv oggi (domenica 22 novembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming
Oggi, domenica 22 novembre, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: il tennis con le ATP Finals, la F1 con il GP di Las Vegas, la MotoGP con il GP del Portogallo, lo short track con il World Tour, lo sci alpino con la Coppa del Mondo, e tanto altro ancora.
Il Motomondiale vedrà andare in archivio la penultima tappa stagionale: per il GP del Portogallo, all’Autódromo Internacional do Algarve, si disputeranno il warm up della MotoGP alle ore 10.00 italiane e, nell’ordine, le gare della Moto3 alle 11.00, della Moto2 alle 12.15, e della MotoGP alle 14.00.
Il circuito maggiore dello speed skating si appresta a vivere a Obihiro, in Giappone, l’ultima giornata della seconda tappa della Coppa del Mondo 2026-2027: spazio a team pursuit, 500, e staffetta mista. L’Italia vuole bissare la vittoria ottenuta nella prima tappa di Pechino, in Cina, col terzett del team pursuit maschile.
CALENDARIO SPORT IN TV OGGI
Domenica 22 novembre
2.00 Triathlon, World Cup Tauranga: gara élite donne – Triathlon Live
3.00 Short track, World Tour Seul: finali – YouTube Skating ISU
3.50 Speed skating, Coppa del Mondo Obihiro: Division B – Nessuna copertura tv/streaming
4.00 Triathlon, World Cup Tauranga: gara élite uomini – Triathlon Live
5.00 F1, GP Las Vegas: gara -Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW, 17.10 differita TV8 HD, tv8.it
6.05 Short track, World Tour Seul: finali – Discovery Plus, HBO Max, YouTube Skating ISU
6.35 Speed skating, Coppa del Mondo Obihiro: Division A – Discovery Plus, HBO Max, YouTube Skating ISU
8.45 Atletica, Mezza maratona di Milano: partenza élite – Nessuna copertura tv/streaming
9.00 Badminton, Campionati Italiani Assoluti: semifinali e finali – YouTube FIBa
9.32 Tiro con l’arco, Coppa del Mondo indoor Strassen: finali – Archery+
10.00-10.10 MotoGP, GP Portogallo: warm up – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW
10.00 Sci alpino, Coppa Europa Levi: slalom femminile, 1a manche – YouTube Ski & Snowboard World Cup
10.30 Sci alpino, Coppa del Mondo Gurgl: slalom maschile, 1a manche – Rai 2 HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN
10.30 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Lillehammer: qualificazioni LH HS140 femminile – Nessuna copertura tv/streaming
11.00 Moto3, GP Portogallo: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, TV8 HD, tv8.it
11.50 Atletica Cinque Mulini: gara femminile – Rai Sport HD, Rai Play
12.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Lillehammer: LH HS140 femminile – Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN
12.00 Vela, SailGP Dubai: seconda giornata – Sky Sport Arena, Sky Go, NOW
12.15 Moto2, GP Portogallo: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, TV8 HD, tv8.it
12.30 Atletica Cinque Mulini: gara maschile – Rai Sport HD, Rai Play
12.30 Calcio, Serie A: Juventus-Venezia – DAZN, DAZN 1
12.30 Calcio femminile, Serie A: Como-Roma – DAZN
12.30 Calcio femminile, Serie A: Ternana-Inter – DAZN
12.45 Atletica, Cross Internacional de Atapuerca: senior donne – Canale YouTube di European Athletics
13.00 Sci alpino, Coppa Europa Levi: slalom femminile, 2a manche – YouTube Ski & Snowboard World Cup
13.20 Atletica, Cross Internacional de Atapuerca: senior uomini – Canale YouTube di European Athletics
13.30 Sci alpino, Coppa del Mondo Gurgl: slalom maschile, 2a manche – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN
14.00 MotoGP, GP Portogallo: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, TV8 HD, tv8.it
14.00 Equitazione, Global Champions League Verona: Super Cup, finale – Discovery Plus, HBO Max
14.30 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Lillehammer: qualificazioni LH HS140 maschile – Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN
15.00 Calcio, Serie A: Bologna-Udinese – DAZN, DAZN 1
15.00 Calcio, Serie A: Sassuolo-Genoa – DAZN, DAZN 2
15.00 Calcio femminile, Serie A: Fiorentina-Como 1907 – DAZN, Rai 2 HD, Rai Play
15.00 Golf, PGA Tour: RSM Classic, 4° giro – 19.00 Eurosport 2 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN
15.00 Tennis, ATP Finals: finale doppio, Arevalo/Pavic-Arribage/Olivetti – Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW
16.00 Volley femminile, Serie A1: Consolini-Cuneo – DAZN
16.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Lillehammer: LH HS140 maschile – Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN
16.00 Basket, Serie A: Tortona-Milano – LBA TV, Sky Sport Uno, Sky Sport Basket, Sky Go, NOW
17.00 Volley, Superlega: Milano-Trentino – DAZN, VBTV
17.00 Volley femminile, Serie A1: Macerata-Vallefoglia – DAZN, YouTube Lega Volley Femminile
17.00 Volley femminile, Serie A1: Busto Arsizio-Firenze – DAZN, YouTube Lega Volley Femminile
17.00 Volley femminile, Serie A1: Bergamo-Talmassons – DAZN
17.00 Volley femminile, Serie A1: Scandicci-Brescia – DAZN, YouTube Lega Volley Femminile
17.30 Basket, Serie A: Scafati-Cantù – LBA TV
18.00 Basket, Serie A: Maxima Roma-Treviso – LBA TV
18.00 Basket, Serie A: Virtus Bologna-BC Roma – LBA TV
18.00 Volley femminile, Serie A1: Milano-Conegliano – DAZN
18.00 Volley, Superlega: Padova-Monza – VBTV
18.00 Volley, Superlega: Piacenza-Perugia – Rai Sport HD, Rai Play, VBTV
18.00 Volley, Superlega: Civitanova-Prata di Pordenone – VBTV
18.00 Basket femminile, Serie A1: Schio-Brixia – FLIMA
18.00 Basket femminile, Serie A1: Costa Masnaga-Livorno – FLIMA
18.00 Basket femminile, Serie A1: Sesto San Giovanni-Venezia – FLIMA
18.00 Basket femminile, Serie A1: – FLIMA
18.00 Basket femminile, Serie A1: – FLIMA
18.00 Calcio, Serie A: Milan-Frosinone – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, Sky Go, NOW
Non prima delle 18.00 Tennis, ATP Finals: finale singolare, Zverev-Alcaraz – Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Italia 1, Sky Go, NOW, Mediaset Infinity, sito Sport Mediaset
18.15 Basket, Serie A: Verona-Udine – LBA TV, Sky Sport Basket, Sky Go, NOW
19.00 Volley, Superlega: Modena-Cisterna – DAZN, VBTV
19.00 Basket, Serie A: Varese-Venezia – LBA TV
20.30 Calcio femminile, Serie A: Lazio-Juventus – DAZN
20.45 Calcio, Serie A: Atalanta-Inter – DAZN, DAZN 1
RIVIVI IL LIVE DELLA GARA DI F1
LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM MASCHILE DI SCI ALPINO ALLE 10.30 E 13.30
LA DIRETTA LIVE DELLA CINQUE MULINI DI CORSA CAMPESTRE DALLE 11.50
LA DIRETTA LIVE DI NADIA BATTOCLETTI DALLE 12.40
LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI MOTOGP DALLE 14.00
LA DIRETTA LIVE DI MILANO-CONEGLIANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 18.00