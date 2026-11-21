Domenica 22 novembre (non prima delle ore 18.00) si disputerà la finale delle ATP Finals 2026, l’atto conclusivo del torneo di fine stagione riservato ai migliori tennisti di questa annata agonistica. Si preannuncia grande spettacolo sul cemento indoor della Inalpi Arena di Torino, dove verrà messo in palio il titolo di maestro: chi succederà nell’albo d’oro al nostro Jannik Sinner, vincitore delle ultime due edizioni disputate nel capoluogo piemontese?

Lo spagnolo Carlos Alcaraz ha battuto in rimonta lo statunitense Ben Shelton, pur non essendo in impeccabili condizioni fisiche a causa di un fastidio alla coscia accusato già durante la fase a gironi. Il numero 3 del ranking ATP si presenterà all’appuntamento da imbattuto e andrà a caccia del prestigioso trofeo, dando vita a una sfida imperdibile contro chi avrà la meglio nella contesa tra il tedesco Alexander Zverev e lo statunitense Frances Tiafoe.

La posta in palio sarà elevatissima: oltre al titolo di maestro e al trofeo, verranno messi in palio 500 punti di fondamentale importanza per la graduatoria internazionale e anche un assegno decisamente generoso. Chi verrà incoronato a Torino riceverà un interessante montepremi di importo pari a 5,171 milioni di dollari (circa 4,715 milioni di euro), mentre il finalista perdente dovrà accontentarsi di 2,412 milioni di dollari (circa 2,2 milioni di euro).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della finale delle ATP Finals 2026. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Italia 1, Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203); prevista la diretta streaming su Mediaset Infinity, Sky Go, NOW; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO FINALE ATP FINALS 2026

Domenica 22 novembre

Non prime delle ore 18.00 Carlos Alcaraz vs Zverev/Tiafoe – Diretta tv su Italia 1, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis

In precedenza, a partire dalle ore 15.00, si giocherà la finale di doppio. Al termine, e non prima delle ore 18.00, toccherà al singolare.

PROGRAMMA FINALE ATP FINALS: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Italia 1, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: Mediaset Infinity, gratis; Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.