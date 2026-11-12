Sorteggio ATP Finals 2026 oggi: orario, dove vederlo in tv e streaming

È il momento dell’atto che segna l’inizio della manifestazione che conclude la stagione. La cerimonia di sorteggio dei gironi dei tornei di singolare e di doppio, evento che si svolgerà oggi al termine della conferenza stampa di presentazione prevista per le 12:00, segna l’inizio delle ATP Finals 2026.

Sarà ancora una volta la suggestiva cornice della Inalpi Arena di Torino, siamo al sesto anno consecutivo per il capoluogo piemontese, a ospitare il torneo dei maestri per quanto concerne il tabellone di singolare e doppio. Ad imporsi nel 2025 erano stati Jannik Sinner, assente quest’anno per infortunio, e la coppia Heliovaara-Patten.

L’Italia, nonostante l’assenza del suo numero uno, si presenterà ai nastri di partenza con una rappresentanza ampiamente qualificata. La stagione culminata con la finale del Roland Garros ha infatti proiettato Flavio Cobolli in pianta stabile tra i primi dieci del mondo e a ridosso dei primi cinque. Andrea Valvassori e Simone Bolelli, che a fine anno separeranno le loro strade, hanno ribadito, ancora una volta, lo status di una delle coppie più affidabili del circuito.

Come seguire l’evento? Non è previsto alcun tipo di copertura tv per il sorteggio. Sarà possibile seguire la cerimonia in diretta streaming sul sito sportmediaset.it e sul canale YouTube ATP Tour. I gironi del torneo di singolare saranno intitolati a John McEnroe e Ivan Lendl, mentre in doppio i nomi scelti sono Todd Woodbridge e Mark Woodforde.

CALENDARIO SORTEGGIO ATP FINALS 2026

Giovedì 12 novembre

Ore 12:00 (effettivo 12:45 circa) Sorteggio ATP Finals 2026

PROGRAMMA SORTEGGIO ATP FINALS 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: sportmediaset.it e ATP Tour (canale YouTube)