Sollevamento pesi, Li Yan e Rubaiawi trionfano tra i pesi massimi nell’ultima giornata dei Mondiali

Va ufficialmente in archivio la giornata conclusiva dei Campionati Mondiali di sollevamento pesi 2026, appuntamento principale dell’intera stagione internazionale in corso di svolgimento a Ningbo e valevole come primo evento del percorso di qualificazione a cinque cerchi verso Los Angeles 2028. Quest’oggi sono stati assegnati gli ultimi due titoli della rassegna iridata, nelle categorie +86 kg donne e +110 kg uomini.

Tra i pesi massimi femminili è andato in scena l’assolo della formidabile padrona di casa cinese Li Yan, che ha dominato la competizione aggiudicandosi il secondo titolo mondiale assoluto della carriera (dopo il sigillo del 2024) e mettendosi al collo ben tre medaglie d’oro: nello strappo con 147 kg (nuovo record del mondo di specialità), nello slancio con 170 kg e nel totale con 317 kg. A distanza siderale le sudcoreane Park Hyejeong e Kim Hyoeon, argento con 286 kg e bronzo con 277 kg.

Prima affermazione ai Mondiali tra i pesi massimi maschili per il 22enne iracheno Ali Ammar Yusur Rubaiawi, che si è dimostrato il più completo del lotto sui due esercizi imponendosi nello strappo con 211 kg e resistendo alla rimonta dell’iraniano Alireza Yousefi nella seconda parte di gara con uno slancio da 255 kg per un totale di 466 kg. Yousefi ha perso troppo terreno nello snatch (195 kg), firmando poi il nuovo record mondiale di clean and jerk con 263 kg ma dovendosi accontentare dell’argento con 458 kg di totale, battendo per una sola lunghezza l’armeno Varazdat Lalayan (457 kg).