Sollevamento pesi, Akbar Djuraev fa tripletta ai Mondiali nei -110 kg e firma due nuovi record

Il gruppo A della categoria olimpica -110 kg uomini ha chiuso il programma dell’undicesima e terzultima giornata dei Campionati Mondiali di sollevamento pesi 2026, appuntamento principale dell’intera stagione internazionale in corso di svolgimento a Ningbo e valevole come primo evento del percorso di qualificazione a cinque cerchi verso Los Angeles 2028.

Quarto titolo mondiale assoluto della carriera per l’uzbeko Akbar Djuraev, oro olimpico a Tokyo 2021 (nella -109 kg) e argento a Parigi 2024 (nella -102 kg), che ha demolito la concorrenza nella gara odierna ritoccando i suoi due record del mondo e completando una magica tripletta considerando anche i risultati delle due graduatorie di specialità.

Il 27enne ha migliorato di un chilo il world record di strappo sollevando 198 kg per poi spingersi fino a 234 kg nell’esercizio di slancio, raggiungendo quota 432 kg di totale (progresso di 4 kg rispetto al suo primato precedente). Sul podio anche l’iraniano Alireza Nasiri, argento con 418 kg (185+233), ed il turkmeno Shahzadbek Matyakubov, bronzo con 417 kg (187+230).