Il Bergisel si accende e la stagione della Coppa del Mondo di freesnow può cominciare. Da giovedì 26 a sabato 28 novembre il trampolino che domina Innsbruck sarà il palcoscenico del Big Air inaugurale, la prima verifica di peso del nuovo quadriennio olimpico.

L’Italia arriva all’appuntamento con cinque azzurri, scelti dal direttore tecnico Bartolomeo Pala e dal responsabile della Coppa del Mondo Filippo Kratter al termine del raduno di tre settimane sul ghiacciaio dello Stubai. Tra gli uomini sono stati convocati Ian Matteoli e Leo Framarin, tra le donne Marilù Poluzzi, Fanny Piantanida Chiesa e Alessia Vergani.

Il nome di punta resta quello di Matteoli, il piemontese che negli ultimi anni ha dato al movimento freestyle italiano un volto riconoscibile anche oltre i confini. Si presenta in Austria con il quinto posto ai Giochi Olimpici di Milano Cortina, ottenuto a Livigno dopo aver chiuso le qualificazioni in seconda posizione e firmato il miglior salto singolo del turno. In Coppa del Mondo ha già conquistato tre podi: un terzo posto a Copper Mountain nel 2022 e due secondi posti consecutivi, tra Pechino e Klagenfurt, nell’inverno 2024-2025, concluso al secondo posto nella classifica di specialità.

Accanto a lui c’è l’esperienza di Framarin, che dovrà giocarsi l’accesso alla finale in un lotto di partenti di altissimo livello. Al cancelletto si troveranno subito il campione olimpico Su Yiming, Kira Kimura e Valentino Guseli.

Sul fronte femminile la squadra fa affidamento sul vissuto a Cinque Cerchi di Poluzzi e sulla solidità di Piantanida Chiesa, mentre l’attenzione sarà puntata anche su Vergani, alla prima apparizione assoluta nel circuito maggiore.

Il calendario di Innsbruck assegnerà il primo verdetto giovedì 26 novembre con le qualificazioni, per poi concentrare lo spettacolo nella serata di sabato 28, quando le finali in notturna prenderanno il via alle 19:00.