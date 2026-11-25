La XXXI edizione della Coppa del Mondo femminile di skeleton inizia con il titolo vacante. Difatti, la trentenne belga Kim Meylemans ha sorprendentemente annunciato il proprio ritiro dall’attività agonistica dopo essersi imposta nella classifica generale 2025-26. In primavera, lei stessa ha dichiarato “qualcuno penserà che sia pazza a smettere proprio ora, invece io penso sia il momento perfetto per chiudere, da numero uno del mondo”.

Decisione singolare, considerata l’età (avrebbe potuto avere almeno un altro quadriennio ad altissimo livello di fronte a sé) e soprattutto considerato il fatto di non aver conquistato alcuna medaglia d’oro negli appuntamenti di grido. Difatti, ai Mondiali si è “fermata” all’argento del 2024, mentre i Giochi olimpici di Milano Cortina 2026 si sono conclusi con un deludente sesto posto. Comunque scelta da rispettare, quella di Meylemans, che ha avuto le sue valide ragioni.

La sua mossa ha come ovvia conseguenza quella di far proseguire la sequenza di stagioni senza che la detentrice della Coppa del Mondo riesca a difendere con successo il trofeo. L’ultima, in tal senso, è stata la tedesca Jacqueline Lölling (oggi coniugata Pfeifer), nel biennio 2016-’17 e 2017-’18. Peraltro, la trentunenne teutonica ha a sua volta detto addio all’agonismo durante la off-season, divenendo così il secondo ritiro di grido dell’estate.

Si libereranno due posti al vertice del settore femminile che, a differenza di quanto accade fra gli uomini, é contraddistinto da valori dinamici. Esiste una vera e propria rosa di atlete particolarmente quotate, capaci di puntare ai successi più prestigiosi. Fare previsioni sui rapporti di forza è impossibile. Se la Coppa del Mondo passa di mano da quasi un decennio e la medaglia d’oro olimpica o mondiale fa altrettanto da un lustro abbondante, significa che c’è un gruppo di ragazze, variegato per età e provenienza geografica, dal quale può emergere a turno una potenza egemone, la cui supremazia dura però lo spazio di un temporale estivo.

Allora la Germania, nonostante il ritiro di Pfeifer, potrà certamente contare sulla ventottenne Susanne Kreher e sulla ventiseienne Hannah Neise. C’è poi la trentatreenne nederlandese Kimberley Bos, spesso prima inter pares nel drappello di testa, ma reduce da un 2025-‘26 deludente. La Gran Bretagna punta forte sulla ventiseienne Tabitha Stoecker e la Cechia sogna con la trentenne Anna Fernstäd.

Gli estremi anagrafici del “gruppo di testa” sono la giovanissima canadese Hallie Clarke (classe 2004), autentica mina vagante pronta a esplodere (e con una detonazione fragorosa già prodotta ai Mondiali 2024), e la veterana austriaca Janine Flock (classe 1989), vincitrice dell’oro olimpico di Milano Cortina e di tre Coppe del Mondo, ma ancora alla caccia di un oro iridato. Chiaramente, l’affermazione ai Mondiali rappresenterebbe la chiusura del cerchio per la blasonata tirolese.

Insomma, c’è da sbizzarrirsi e scopriremo se, con l’inizio di un nuovo ciclo olimpico, vi sarà qualche emersione da tenere d’occhio. Tanti indicano la tedesca Viktoria Hansova come un potenziale “crack”. Vedremo quale sarà la sua evoluzione e, al contempo, a quale livello si ripresenteranno le russe, bandite per quattro anni, ma in passato a loro volta protagoniste del massimo circuito. Riguardo le ambizioni della squadra italiana si rimanda alla monografia dedicata.